В Испании раскрыли, что Алонсо сказал Симеоне, провоцировавшему Винисиуса

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо встал на защиту Винисиуса Жуниора в эпизоде с Диего Симеоне.
Когда тренер «Атлетико» провоцировал бразильского вингера после замены, Алонсо обратился к нему.
«Чоло! Чоло! Ты занимайся своими [игроками], черт возьми», – сказал испанский специалист.
- Команды встречались в 1/2 финала Суперкубка Испании.
- «Реал» выиграл со счетом 2:1.
- Винисиус вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.
- Симеоне спровоцировал его дважды – в 1-м тайме и после замены.
Источник: Mundo Deportivo