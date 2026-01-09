В Испании раскрыли, что Алонсо сказал Симеоне, провоцировавшему Винисиуса

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо встал на защиту Винисиуса Жуниора в эпизоде с Диего Симеоне.

Когда тренер «Атлетико» провоцировал бразильского вингера после замены, Алонсо обратился к нему.

«Чоло! Чоло! Ты занимайся своими [игроками], черт возьми», – сказал испанский специалист.