Алонсо высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на перепалку вингера команды Винисиуса с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
«Мне не понравился этот момент. Я стараюсь уважительно относиться к игрокам соперника и обычно с ними не разговариваю. Когда я увидел, что Чоло [Симеоне] сказал, мне это понравилось ещe меньше. Это не лучший пример спортивного поведения. Не всe допустимо, нужно уважать соперника. У всего, что происходит на поле, есть свои пределы», – сказал Алонсо.
- В ходе полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» победил со счетом 2:1, аргентинский тренер сказал бразильцу во время игры: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».
- После замены Винисиуса на 80-й минуте, когда футболист покидал поле, Симеоне начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то говоря. Бразильцу не понравилось поведение аргентинского специалиста – его пришлось успокаивать запасным и членам тренерского штаба. Оба получили по предупреждению.
Источник: As