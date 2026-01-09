Алонсо высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на перепалку вингера команды Винисиуса с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

«Мне не понравился этот момент. Я стараюсь уважительно относиться к игрокам соперника и обычно с ними не разговариваю. Когда я увидел, что Чоло [Симеоне] сказал, мне это понравилось ещe меньше. Это не лучший пример спортивного поведения. Не всe допустимо, нужно уважать соперника. У всего, что происходит на поле, есть свои пределы», – сказал Алонсо.