Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании

Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании

12 января, 06:37

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги матча с «Реалом». Каталонская команда победила в финале Суперкубка Испании со счетом 3:2. Дубль сделал Рафинья.

«Великолепно, это был важный финал. Матчи против «Реала» всегда потрясающие. Я горд, мы сыграли именно так, как хотели.

Я еще не был в раздевалке, игроки сейчас празднуют, я лишь видел, что они танцуют. Я очень горжусь, мы сыграли чрезвычайно здорово, контролировали мяч и игру. В конце концов, вся команда сыграла так, как мы желали. Было непросто, мы бились как команда – это впечатляет.

Менталитет Рафиньи восхищает, у нас есть и другие такие игроки, а он влияет на всю команду. Он упустил первый момент, но воспользовался вторым и дал нам преимущество. Мы были под серьезным давлением, как вы могли видеть», – сказал Флик.

Еще по теме:
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов 3
Жезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Источник: Marca
Суперкубок Испании Реал Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
2
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Все новости
Все новости
Стали известны 4 участника Суперкубка Испании-2027
15 мая
1
ВидеоОпубликовано видео, как игроки «Реала» проигнорировали Алонсо и послушались Мбаппе
12 января
4
ВидеоКомичное падение раздосадованного Гюлера после поражения в Эль Класико
12 января
2
ВидеоЩесны покурил после победы в Эль Класико
12 января
2
Мостовой высказался о поведении Мбаппе после матча с «Барселоной»
12 января
Реакция Куртуа на поражение от «Барселоны»
12 января
1
«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем
12 января
1
«Барселона» приблизилась к «Реалу» по числу выигранных трофеев
12 января
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
12 января
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
12 января
3
Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании
12 января
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
12 января
5
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
12 января
1
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
12 января
11
ФотоФанат из России пронес флаг «Факела» на Эль Класико
11 января
1
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть в Эль Класико
11 января
1
Отважный прогноз Радимова на Эль Класико: «У них дрова в середине поля»
11 января
3
Президент «Барселоны» сделал радикальное заявление об отношениях с «Реалом»
11 января
7
Семин поделился ожиданиями от Эль Класико в финале Суперкубка Испании
10 января
2
Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 11 января 2026
10 января
В Испании раскрыли, что Алонсо сказал Симеоне, провоцировавшему Винисиуса
9 января
1
Алонсо высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне
9 января
2
Реакция Винисиуса на провокации Симеоне
9 января
2
Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико»
9 января
2
Реакция Мбаппе на выход «Реала» в финал Суперкубка Испании
9 января
1
Симеоне прокомментировал перепалку с Винисиусом
9 января
3
Алонсо ответил, будет ли Мбаппе готов к Эль Класико в финале Суперкубка Испании
9 января
Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса в полуфинале Суперкубка Испании
9 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+