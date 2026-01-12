Мостовой высказался о поведении Мбаппе после матча с «Барселоной»

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой прокомментировал поведение нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

После финала Суперкубка Испании, в котором мадридцы проиграли «Барселоне» (2:3), француз помешал партнерам по команде выстроить чемпионский коридор для футболистов «блауграны».

– Мбаппе помешал футболистам «Реала» выстроить чемпионский коридор. Можно ли это понять? Или все‑таки надо соблюдать традиции?

– Не знаю, это их решение, как они хотят, так пусть делают. Здесь не стоит говорить. У всех есть своя голова.