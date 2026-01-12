Опубликовано видео, как игроки «Реала» проигнорировали Алонсо и послушались Мбаппе

Обнародовано новое видео поведения «Реала» после финала Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).
Главный тренер Хаби Алонсо призвал игроков выстроиться в чемпионский коридор для каталонцев, но Килиан Мбаппе говорил партнерам об обратном – просил уйти в раздевалку. Команда послушалась француза.
- По словам представителей «Реала», Федерация футбола Испании попросила игроков команды переместиться в другое место, поэтому мадридцы не смогли выстроить чемпионский коридор.
- Суперкубок Испании проходил в Джидде (Саудовская Аравия).
- Сегодня Алонсо покинул «Реал».
Источник: «Бомбардир»