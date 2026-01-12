Опубликовано видео, как игроки «Реала» проигнорировали Алонсо и послушались Мбаппе

Обнародовано новое видео поведения «Реала» после финала Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Главный тренер Хаби Алонсо призвал игроков выстроиться в чемпионский коридор для каталонцев, но Килиан Мбаппе говорил партнерам об обратном – просил уйти в раздевалку. Команда послушалась француза.