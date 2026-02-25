Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России

ЦСКА приобрел защитников Саркиса Тверитневаа и Станислава Баранова у «Ростова» за 6 миллионов рублей.

Красно-синие этой зимой подписали обоих на 2,5 года.

Сообщается, что игроки еще осенью отказались продлевать соглашения с «Ростовом» из-за нестабильной ситуации в клубе. Они попросили агентство InFootbal место для продолжения карьеры.

На счету 17-летнего Тверитнева 33 матча за молодежную команду «Ростова», в которых он забил 1 гол. Также он провел 1 матч за «Ростов-2» во Второй лиге.

17-летний Баранов провел в прошлом году 22 игры за молодежную команду «Ростова», не отметившись результативными действиями.