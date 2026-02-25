Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России

Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России

Сегодня, 10:51

ЦСКА приобрел защитников Саркиса Тверитневаа и Станислава Баранова у «Ростова» за 6 миллионов рублей.

Красно-синие этой зимой подписали обоих на 2,5 года.

Сообщается, что игроки еще осенью отказались продлевать соглашения с «Ростовом» из-за нестабильной ситуации в клубе. Они попросили агентство InFootbal место для продолжения карьеры.

На счету 17-летнего Тверитнева 33 матча за молодежную команду «Ростова», в которых он забил 1 гол. Также он провел 1 матч за «Ростов-2» во Второй лиге.

17-летний Баранов провел в прошлом году 22 игры за молодежную команду «Ростова», не отметившись результативными действиями.

  • Тверитнев сыграл за юношеские сборные России разных возрастов 24 встречи, забил 1 гол.
  • Баранов провел за юношеские сборные России 25 матчей.

Еще по теме:
Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева 3
Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА 2
«Лед тронулся»: Бабаев сообщил о подвижках в снятии бана с России 7
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА ЦСКА (мол) Баранов Станислав Тверитнев Саркис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
12:40
Быстров оценил акцию фанатов «Торино» для РПЛ: «По навозу – это к ЦСКА»
12:27
4
Нино объяснил, почему может покинуть «Зенит»
12:11
2
В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»
11:58
2
Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»
11:39
4
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
10:51
Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
10:28
4
Семак объяснил, почему не ругается матом
10:19
Реакция Инфантино на ситуацию в Мексике перед ЧМ-2026
10:07
4
Все новости
Все новости
«Что вы мне звоните, вы кто вообще?»: Сперцян рассказал, как на него вышли из АПЛ
12:04
1
Радимов оценил работу психолога Рюхиной, уволенной Аршавиным из академии «Зенита»
11:54
Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»
11:39
4
Джон Джон назвал переход в «Зенит» исполнением мечты об игре в Европе
11:27
3
Червиченко – о Кахигао и Карседо: «Пока принюхиваются, чтобы потом ударить по деньгам «Спартака»
11:15
1
В «Локомотиве» сказали, мог ли Пиняев уйти в ЦСКА
11:06
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
10:51
Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
10:28
4
Семак объяснил, почему не ругается матом
10:19
Рязанцев сказал, входит ли «Спартак» в число топ-клубов
09:58
2
Тюкавин высказался о возвращении Захаряна в «Динамо»
09:47
3
Талалаев отсудил деньги у «Химок»
09:35
Денисов объяснил, почему у Станковича не получилось в «Спартаке»
09:08
2
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона
08:56
1
Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева
08:30
3
Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА
01:39
2
Семак прокомментировал сокращение финансирования «Зенита»
01:27
3
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
01:17
14
«Лед тронулся»: Бабаев сообщил о подвижках в снятии бана с России
00:48
8
Пименов назвал 2 лучших трансфера зимы в РПЛ
00:40
Мартинс двумя словами описал впечатления от нового тренера «Спартака» Карседо
00:26
1
Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»
00:14
6
Сперцян дал смелое обещание насчет своей карьеры
00:07
Агент Батракова двумя словами оценил вероятность летнего трансфера
Вчера, 23:57
Семак раскрыл свой главный страх
Вчера, 23:23
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
Вчера, 22:59
12
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
Вчера, 22:54
10
Сперцян детально рассказал, с каким конкретным вопросом на него вышла «Барселона»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 