Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России

ЦСКА приобрел защитников Саркиса Тверитневаа и Станислава Баранова у «Ростова» за 6 миллионов рублей.
Красно-синие этой зимой подписали обоих на 2,5 года.
Сообщается, что игроки еще осенью отказались продлевать соглашения с «Ростовом» из-за нестабильной ситуации в клубе. Они попросили агентство InFootbal место для продолжения карьеры.
На счету 17-летнего Тверитнева 33 матча за молодежную команду «Ростова», в которых он забил 1 гол. Также он провел 1 матч за «Ростов-2» во Второй лиге.
17-летний Баранов провел в прошлом году 22 игры за молодежную команду «Ростова», не отметившись результативными действиями.
- Тверитнев сыграл за юношеские сборные России разных возрастов 24 встречи, забил 1 гол.
- Баранов провел за юношеские сборные России 25 матчей.