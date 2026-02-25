Семак объяснил, почему не ругается матом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил свое отношение к нецензурной лексике в футбольной команде.

– А какой вы в моменты гнева во время плохих матчей?

– Разный. Тренер должен чувствовать, что нужно сказать. Я спокойный человек, но бывает, когда голос всe-таки нужно повысить.

– Но даже в эти моменты вы не ругаетесь матом?

– Не ругаюсь.

– Как это возможно в футбольной команде?

– Это моя личная позиция. Любому ругательству можно найти нормальный аналог в русском языке.

– Вы не ругались, даже когда были игроком?

– Возможно, я когда-то давно через кого-то передавал чьи-то слова, но для меня это неприемлемо. Я не кичусь этим, никому не навязываю. Это просто моя позиция.

– Вы в «Зените» за мат штрафуете, как делали это в «Уфе»?

– Какое-то время это было, но для нас штраф – рычаг для управления, а не способ наказать.

– Кто главный матерщинник в «Зените»?

– Есть такие, от кого уши вянут, но не буду называть фамилии. При мне в раздевалке они стараются меньше ругаться.