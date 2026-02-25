Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«С теми бразильцами, которые есть у ЦСКА, с учeтом, что Мойзес уже возрастной игрок, Рейс пришeл, тоже возрастной игрок, Коутиньо здесь впишется как нечего делать. Тем более им плеймейкер нужен», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».