Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на включение себя в 30 самых влиятельных людей российского футбола.

«Полностью согласен с тем, что узнаваем и популярен, но вот то, что я самый высокооплачиваемый… Большие, огромные сомнения.

Но 30-е место второй год подряд – тоже очень хорошо! Спасибо «Спорт – Экспресс», – написал Генич.