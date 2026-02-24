Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на включение себя в 30 самых влиятельных людей российского футбола.
«Полностью согласен с тем, что узнаваем и популярен, но вот то, что я самый высокооплачиваемый… Большие, огромные сомнения.
Но 30-е место второй год подряд – тоже очень хорошо! Спасибо «Спорт – Экспресс», – написал Генич.
- Геничу исполнилось 48 лет 3 января.
- До 2005 года он играл в футбол на профессиональном уровне.
- Затем Генич стал комментатором.
Источник: телеграм-канал Константина Генича