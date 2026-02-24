Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России

Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России

Сегодня, 20:51

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на включение себя в 30 самых влиятельных людей российского футбола.

«Полностью согласен с тем, что узнаваем и популярен, но вот то, что я самый высокооплачиваемый… Большие, огромные сомнения.

Но 30-е место второй год подряд – тоже очень хорошо! Спасибо «Спорт – Экспресс», – написал Генич.

  • Геничу исполнилось 48 лет 3 января.
  • До 2005 года он играл в футбол на профессиональном уровне.
  • Затем Генич стал комментатором.

Еще по теме:
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака» 29
Генич назвал теневого фаворита чемпионской гонки в РПЛ 7
Генич рассказал об особом отношении к «Локомотиву» 3
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
11
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
Семак раскрыл свой главный страх
23:23
«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями
22:16
1
Бубнов призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»
21:45
3
Павлюченко сформулировал ключевую проблему «Спартака»
21:09
2
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России
20:51
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
20:31
15
«Ростов» лишился ключевого спонсора
20:12
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Семак объяснил, почему не боится смерти
19:47
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
ФотоРПЛ отреагировала на готовящийся трансфер Коутиньо
18:39
Фото«Динамо» откроет академию в спартаковском районе
18:35
1
Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА
18:25
1
Фото«Акрон» отправил вингера в аренду в зарубежный клуб
18:08
Губерниев – о российском футболе: «Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»
17:58
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова
17:46
4
ФотоЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо
17:30
11
Ткаченко заявил о покупке ЦСКА экс-игрока «Спартака» и «Зенита»
17:07
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака»
16:57
18
Ткаченко назвал агента, ставшего «мотором» ЦСКА
16:49
«Она повлияла на уход Медведева»: Гурцкая раскрыл, кто захватил власть в «Зените»
16:29
12
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»
16:18
15
Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году
16:09
7
Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы
15:58
1
Сербский журналист – о работе Станковича в «Спартаке»: «С первого дня он был объектом критики»
15:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 