Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»

Появились подробности ухода «Ростсельмаша» из «Ростова».
Клуб лишился 100 миллионов рублей в год.
«Сейчас деньги на содержание команды дает бизнесмен Узденов, который хочет контролировать спортивную политику команды вместе с замгубернатора Ревенко.
Если они добьются своего, то главой спортивного блока может стать Шикунов – человек агента Павла Андреева.
Не исключено, что таким образом Павел будет прокачивать своих клиентов на базе «Ростова», как он делал это в «Чертаново», «Крыльях», «Сатурне» и «Чайке», – написал источник.
- С 1957 по 2003 год команда называлась «Ростсельмаш».
- В 2003-м ее переименовали в «Ростов».
- «Ростов» идет в РПЛ 11-м.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова