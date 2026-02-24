Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»

Появились подробности ухода «Ростсельмаша» из «Ростова».

Клуб лишился 100 миллионов рублей в год.

«Сейчас деньги на содержание команды дает бизнесмен Узденов, который хочет контролировать спортивную политику команды вместе с замгубернатора Ревенко.

Если они добьются своего, то главой спортивного блока может стать Шикунов – человек агента Павла Андреева.

Не исключено, что таким образом Павел будет прокачивать своих клиентов на базе «Ростова», как он делал это в «Чертаново», «Крыльях», «Сатурне» и «Чайке», – написал источник.