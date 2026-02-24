Бабаев высказался о связи трансферов Козлова и Вахании

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что между трансферами полузащитника Данилы Козлова и защитника Ильи Вахании нет взаимосвязи.

– В медиа были предположения о том, что сделки по переходам Козлова и Ильи Вахании связаны. Так ли это?

– Никак не связаны. Не представляю, откуда это. Мы хотели взять Козлова и договорились об этом.