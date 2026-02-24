Введите ваш ник на сайте
Бабаев высказался о связи трансферов Козлова и Вахании

Сегодня, 14:44

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что между трансферами полузащитника Данилы Козлова и защитника Ильи Вахании нет взаимосвязи.

– В медиа были предположения о том, что сделки по переходам Козлова и Ильи Вахании связаны. Так ли это?

– Никак не связаны. Не представляю, откуда это. Мы хотели взять Козлова и договорились об этом.

  • Сообщалось, что «Краснодар» продал Козлова в ЦСКА за сумму около 130 миллионов рублей, при этом красно-синие отказались от борьбы за Ваханию.
  • Вахания уже подписал контракт с «быками», который вступит в силу 16 июня, а остаток сезона проведет в «Ростове».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Краснодар Вахания Илья Козлов Данила Бабаев Роман
