Призер Олимпийских игр назвал любимых футболистов в «Спартаке»

Серебряный призер зимних Олимпийских игр-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппова ответил на вопрос о любимых игроках «Спартака».

Он болеет за красно-белых.

«Если из играющих сейчас, то Роман Зобнин. Из тех, кто играл раньше, – Денис Глушаков. Нравились его удары, как он забивал с середины поля почти», – сказал Филиппов.

Спортсмен отметил, что представители «Спартака» поздравили его с завоеванием медали.

«Даже капитан «Спартака» Роман Зобнин поздравлял. Очень приятно, может быть даже с ними кое-что сделаем интересное. Как начал только увлекаться футболом, так сразу за «Спартак» болел», – рассказал Филиппов.