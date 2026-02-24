Призер Олимпийских игр назвал любимых футболистов в «Спартаке»

Серебряный призер зимних Олимпийских игр-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппова ответил на вопрос о любимых игроках «Спартака».
Он болеет за красно-белых.
«Если из играющих сейчас, то Роман Зобнин. Из тех, кто играл раньше, – Денис Глушаков. Нравились его удары, как он забивал с середины поля почти», – сказал Филиппов.
Спортсмен отметил, что представители «Спартака» поздравили его с завоеванием медали.
«Даже капитан «Спартака» Роман Зобнин поздравлял. Очень приятно, может быть даже с ними кое-что сделаем интересное. Как начал только увлекаться футболом, так сразу за «Спартак» болел», – рассказал Филиппов.
- Филлипову 23 года. Он родился в Петропавловске-Камчатском.
- Соревнования по ски-альпинизму проводились на Олимпийских играх впервые.
Источник: ТАСС