Экс-игрок ЦСКА – о чемпионской гонке: «Спартак» зря списали со счетов»

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о борьбе команд за победу в РПЛ.
«Зенит» и «Краснодар» – фавориты на победу в РПЛ. Но они точно будут оступаться. Это и близко неидеальные команды. «Локомотив» и ЦСКА будут их догонять.
«Спартак» с новым тренером вполне может включиться в чемпионскую гонку. Зря многие уже списали его со счетов. «Динамо» тоже подпортит нервы претендентам на медали и может вклиниться в борьбу за топ-3», – сказал Кузнецов.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).
- «Динамо» занимает 10-е место с 21 очком.
