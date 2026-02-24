Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок ЦСКА – о чемпионской гонке: «Спартак» зря списали со счетов»

Экс-игрок ЦСКА – о чемпионской гонке: «Спартак» зря списали со счетов»

Сегодня, 10:39
10

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о борьбе команд за победу в РПЛ.

«Зенит» и «Краснодар» – фавориты на победу в РПЛ. Но они точно будут оступаться. Это и близко неидеальные команды. «Локомотив» и ЦСКА будут их догонять.

«Спартак» с новым тренером вполне может включиться в чемпионскую гонку. Зря многие уже списали его со счетов. «Динамо» тоже подпортит нервы претендентам на медали и может вклиниться в борьбу за топ-3», – сказал Кузнецов.

Еще по теме:
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
«Динамо» откроет академию в спартаковском районе
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова 5
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Динамо Зенит Краснодар ЦСКА Кузнецов Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771920566
На этом основании и последнюю команду,вылетевшую из РПЛ, можно признать участником борьбы за титул, если она отберёт хотя бы одно очко у любого участника лидерской группы, и именно его не хватит для завоевания титула.
Ответить
Skull_Boy
1771921935
Чтобы Спаму стать чемпионом им надо выиграть 12 игр и при этом молится, чтобы быки и вонючки с конями сливами еще так
Ответить
ПалкоВводецъ007
1771921956
Кишка тонка у глухого середняка. Стыдно за антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
boris63
1771922967
В нашем чемпионате всё возможно, недооценивать нельзя.
Ответить
Император 1
1771928921
Логически у Спартака в этом сезоне уже без шансов
Ответить
k611
1771933220
Для начала, надо свои матчи выигрывать, а это с учётом "чудес" в обороне и "надёжной" игры голкипера, будет сделать не просто...
Ответить
алдан2014
1771939798
Шансы у всех разные в первой шестёрке,и у Спартака самые мизерные. Но то ,что он крови всем лидерам попьет это к гадалке не ходи
Ответить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
10
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
Семак раскрыл свой главный страх
23:23
«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями
22:16
1
Бубнов призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»
21:45
3
Павлюченко сформулировал ключевую проблему «Спартака»
21:09
2
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России
20:51
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
20:31
15
«Ростов» лишился ключевого спонсора
20:12
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Семак объяснил, почему не боится смерти
19:47
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
ФотоРПЛ отреагировала на готовящийся трансфер Коутиньо
18:39
Фото«Динамо» откроет академию в спартаковском районе
18:35
1
Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА
18:25
1
Фото«Акрон» отправил вингера в аренду в зарубежный клуб
18:08
Губерниев – о российском футболе: «Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»
17:58
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова
17:46
4
ФотоЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо
17:30
11
Ткаченко заявил о покупке ЦСКА экс-игрока «Спартака» и «Зенита»
17:07
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака»
16:57
18
Ткаченко назвал агента, ставшего «мотором» ЦСКА
16:49
«Она повлияла на уход Медведева»: Гурцкая раскрыл, кто захватил власть в «Зените»
16:29
12
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»
16:18
15
Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году
16:09
7
Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы
15:58
1
Сербский журналист – о работе Станковича в «Спартаке»: «С первого дня он был объектом критики»
15:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 