Генич раскрыл детали общения с ЦСКА из-за слов о будущих травмах Глебова: «Не сказал бы, что полюбовно»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал напряженный диалог с ЦСКА после его слов о потенциальной травматичности Кирилла Глебова.

– Спустя время – ты бы поступил иначе?

– Нет. Все равно бы сказал. Немного, может быть, с корректировкой. Можно было иначе сформулировать. За это я поплатился.

Честно говоря, уже боюсь на эту тему что-то говорить, поэтому то, что было неделю назад, остается там. Все. Этот вопрос мы закрыли. Мы пообщались с футбольным клубом ЦСКА.

– Полюбовно?

– Ну, я бы не сказал.

– Они тоже напряглись?

– Очень сильно. Я думаю, вообще вся эта история, реакция как бы и пошла сначала оттуда. Потом чуть попытались потушить. Мне так кажется.

Короче, если прислушиваются и так цепляют мои слова, я могу, во-первых, собой гордиться, а во-вторых, тщательнее и внимательнее формулировать то, что я хочу рассказать.

Я поступил безответственно, затронув щекотливую тему. Я как будто набросил.

Основная претензия была такая: «Как теперь молодому парню, его родителям, родственникам, его девушке на все это реагировать?»

Ну слушайте, футбол – это тоже возможность и история того, как справляться с давлением. Это входит в стоимость билета.

Поэтому, ну, Кириллу приношу свои извинения. Дальше эту тему развивать не имею никакого желания.