Генич раскрыл детали общения с ЦСКА из-за слов о будущих травмах Глебова: «Не сказал бы, что полюбовно»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал напряженный диалог с ЦСКА после его слов о потенциальной травматичности Кирилла Глебова.
– Спустя время – ты бы поступил иначе?
– Нет. Все равно бы сказал. Немного, может быть, с корректировкой. Можно было иначе сформулировать. За это я поплатился.
Честно говоря, уже боюсь на эту тему что-то говорить, поэтому то, что было неделю назад, остается там. Все. Этот вопрос мы закрыли. Мы пообщались с футбольным клубом ЦСКА.
– Полюбовно?
– Ну, я бы не сказал.
– Они тоже напряглись?
– Очень сильно. Я думаю, вообще вся эта история, реакция как бы и пошла сначала оттуда. Потом чуть попытались потушить. Мне так кажется.
Короче, если прислушиваются и так цепляют мои слова, я могу, во-первых, собой гордиться, а во-вторых, тщательнее и внимательнее формулировать то, что я хочу рассказать.
Я поступил безответственно, затронув щекотливую тему. Я как будто набросил.
Основная претензия была такая: «Как теперь молодому парню, его родителям, родственникам, его девушке на все это реагировать?»
Ну слушайте, футбол – это тоже возможность и история того, как справляться с давлением. Это входит в стоимость билета.
Поэтому, ну, Кириллу приношу свои извинения. Дальше эту тему развивать не имею никакого желания.
- 20-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.
- За главную команду армейцев он провел 66 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.