Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»

Российский тренер Сергей Юран считает, что в период СССР ситуация с ценами была более прогнозируемой.

– Часто обсуждаете тему [цен и пенсий] дома?\

– Как и у всех, на кухне частенько заходят такие разговоры, когда гостим у кого-то или приезжаем к родственникам. Хочешь не хочешь, всегда про это будешь разговаривать.

Всегда прихожу к выводу о том, что в советское время люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты.

Я сужу по своим родителям, царствие им небесное. Они уверенно себя чувствовали на пенсии, таких шараханий, как сейчас, не было.

Цены не росли каждый год или полгода, все примерно понимали и знали, на что им жить.

А сейчас совсем не так, конечно – платежку открываешь после Нового года, а там такие цифры, елки-палки. Глаза не то что на лоб, на затылок лезут.