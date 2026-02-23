Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России

Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России в 2026 году.

Это национальная команда Кюрасао, которая летом впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

«В марте мы полностью заняты другими матчами – свободных дат нет.

На 6 июня мы ищем соперника для домашнего матча в Кюрасао. Это единственная свободная дата.

Мы бы могли принять сборную России у себя», – сказал член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп.