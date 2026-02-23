Введите ваш ник на сайте
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России

Вчера, 23:53
1

Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России в 2026 году.

Это национальная команда Кюрасао, которая летом впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

«В марте мы полностью заняты другими матчами – свободных дат нет.

На 6 июня мы ищем соперника для домашнего матча в Кюрасао. Это единственная свободная дата.

Мы бы могли принять сборную России у себя», – сказал член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

