Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией

Сегодня, 12:17
2

Пресс-секретарь Федерации сальвадорского футбола Марсело Бетанкурт расскахал о готовности сыграть товарищеский матч с Россией.

«В марте у сборной Сальвадора уже запланированы товарищеские матчи, но мы ищем соперников на другие окна. В июне мы готовы сыграть со сборной России. Рассмотрим вариант этого матча», – сказал Бетанкурт.

Эль-Сальвадор занимает 99-е место в рейтинге ФИФА, Россия идет 36-й.

  • Ожидается, что в марте российская команда сыграет с Мали. Еще одним соперником может стать Буркина-Фасо.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

zigbert
1771929042
Что называется "созрели".
Айболид
1771930207
Уважаемые сеньоры , платите предигровой взнос - 25 тысяч "куартилос" - и мы к вашим услугам .
