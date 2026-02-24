Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией

Пресс-секретарь Федерации сальвадорского футбола Марсело Бетанкурт расскахал о готовности сыграть товарищеский матч с Россией.
«В марте у сборной Сальвадора уже запланированы товарищеские матчи, но мы ищем соперников на другие окна. В июне мы готовы сыграть со сборной России. Рассмотрим вариант этого матча», – сказал Бетанкурт.
Эль-Сальвадор занимает 99-е место в рейтинге ФИФА, Россия идет 36-й.
- Ожидается, что в марте российская команда сыграет с Мали. Еще одним соперником может стать Буркина-Фасо.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: Sport24