Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией

Пресс-секретарь Федерации сальвадорского футбола Марсело Бетанкурт расскахал о готовности сыграть товарищеский матч с Россией.

«В марте у сборной Сальвадора уже запланированы товарищеские матчи, но мы ищем соперников на другие окна. В июне мы готовы сыграть со сборной России. Рассмотрим вариант этого матча», – сказал Бетанкурт.

Эль-Сальвадор занимает 99-е место в рейтинге ФИФА, Россия идет 36-й.