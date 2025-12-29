Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас

Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас

Сегодня, 09:12

Тренер сборной России Николай Писарев сказал, как сейчас выглядит лучший состав национальной команды.

– А как сейчас в принципе выглядит лучший состав сборной?

– Мой вариант – 4-3-3, чтобы играть от себя. На воротах Агкацев или Сафонов, если Матвей продолжит играть в основе «ПСЖ». Но здесь уже виднее Виталию Кафанову [тренеру вратарей сборной России]. В центре защиты – Осипенко и Дивеев. Слева в защите Круговой, а справа… есть нюансы, против кого играем. Сильянов или Вахания.

В центре поля Кисляк, Батраков, а дальше – скорее, Баринов. Получается, он с Кисляком чуть ниже, а Батраков – «десятка». В атаке слева Головин, справа – Глушенков, а в центре нападения Воробьeв.

– Не Тюкавин?

– Вопрос его состояния. В ноябре, например, он не готов по 90 минут играть. Воробьeв до повреждения был в большем тонусе.

– Понятно, что Головин слева безальтернативен, но справа Глушенков конкурирует с Миранчуком?

– Да, возможно. Тут, если я скажу «Миранчук», то вы спросите «почему не Глушенков?»

  • Сборная России в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 7 побед при 3 ничьих и 1 поражении. Она забила 25 голов, а ее соперники – 7.
  • Писарев работает в штабе национальной команды с 2021 года.

Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Писарев Николай
