Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас

Тренер сборной России Николай Писарев сказал, как сейчас выглядит лучший состав национальной команды.

– А как сейчас в принципе выглядит лучший состав сборной?

– Мой вариант – 4-3-3, чтобы играть от себя. На воротах Агкацев или Сафонов, если Матвей продолжит играть в основе «ПСЖ». Но здесь уже виднее Виталию Кафанову [тренеру вратарей сборной России]. В центре защиты – Осипенко и Дивеев. Слева в защите Круговой, а справа… есть нюансы, против кого играем. Сильянов или Вахания.

В центре поля Кисляк, Батраков, а дальше – скорее, Баринов. Получается, он с Кисляком чуть ниже, а Батраков – «десятка». В атаке слева Головин, справа – Глушенков, а в центре нападения Воробьeв.

– Не Тюкавин?

– Вопрос его состояния. В ноябре, например, он не готов по 90 минут играть. Воробьeв до повреждения был в большем тонусе.

– Понятно, что Головин слева безальтернативен, но справа Глушенков конкурирует с Миранчуком?

– Да, возможно. Тут, если я скажу «Миранчук», то вы спросите «почему не Глушенков?»