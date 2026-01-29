103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне

Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев ответил на вопрос о товарищеском матче с Россией.

«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищеских матчей не связывался.

Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь – мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», – сказал Мурзашев.