103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне

Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев ответил на вопрос о товарищеском матче с Россией.
«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищеских матчей не связывался.
Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь – мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», – сказал Мурзашев.
- Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: Sport24