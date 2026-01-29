Введите ваш ник на сайте
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне

Сегодня, 15:30
4

Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев ответил на вопрос о товарищеском матче с Россией.

«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищеских матчей не связывался.

Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь – мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», – сказал Мурзашев.

  • Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Киргизия
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769690687
...хороший вариант!... Для Валеры)...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769691564
сперва иск к РФ по ОМС отзовите, потом суйтесь с предложениями... а то корми вашу всю родню..., потом еще плати за "возможность" сыграть с "великой" 103-й командой... Один только плюс - Валера снова не проиграет))) рекордсмен хренов.
Ответить
FFR
1769691636
По любому лучше чем Бруней.
Ответить
subbotaspartak
1769692921
Говорят нам счастье привалило....
Ответить
