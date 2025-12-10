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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Киргизия
Сборная Киргизии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://kfu.kg/
Тренер:
Роберт Просинечки
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Трансляция
Киргизия – Мадагаскар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
Трансляция
Киргизия – Экваториальная Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2026
25 марта
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
29 января
4
Фото
Экс-игрок «Реала» и «Барсы» возглавил Киргизию
2025.12.10 14:40
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
2025.06.10 18:50
2
Трансляция
Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
2025.06.10 15:35
Прогноз на точный счет матча Киргизия – ОАЭ: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
2025.06.09 11:01
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рейтинг постсоветских странах с лучшим уровнем футбола по версии Канчельскиса
2025.05.03 00:52
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
2025.04.22 11:08
12
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева помог Узбекистану сыграть вничью с Ираном (2:2), Киргизия победила Катар (3:1)
2025.03.25 21:24
Трансляция
Киргизия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025
2025.03.25 15:35
Узбекистан может выйти на ЧМ-2026 уже в марте
2025.03.21 11:15
2
Трансляция
Узбекистан – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025
2025.03.20 17:50
Трансляция
Киргизия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
2024.11.19 15:50
Трансляция
ОАЭ – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024
2024.11.14 18:05
Трансляция
Киргизия – КНДР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
2024.10.15 15:50
Трансляция
Катар – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024
2024.10.10 17:50
В Кыргызстане сказали, когда у сборной появится возможность сыграть с Россией
2024.10.08 15:33
1
Трансляция
Киргизия – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
2024.09.10 15:50
Трансляция
Иран – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024
2024.09.05 17:50
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Киргизия – Малайзия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2024
2024.06.06 14:02
Трансляция
Киргизия – Тайвань: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 10:00
Стало известно новое место работы Канчельскиса
2023.04.03 12:42
2
Карпин: «В матче с Киргизией игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации»
2023.03.29 15:59
3
Российского вратаря вызвали в сборную Киргизии
2023.03.13 11:48
1
1
2
3
4
5
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