05.09.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Иран
Иран
3-2-3-2
1
Бейранванд
5
Мохаммади
4
Хализаде
4
Хазбави
21
Нурафкан
17
Юсефи
10
Гайеди
14
Годдос
11
Голизаде
20
Азмун
9
Тареми
3-3-1-2-1
1
Токотаев
6
Браузман
2
Кичин
3
Козубаев
18
Жыргалбек уулу
8
Зарыпбеков
14
Мищенко
12
Абдурахманов
22
Шукуров
10
Алыкулов
7
Кожо
17
Юсефи
2
Ардани
2
Ардани
17
Юсефи
14
Годдос
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
14
Годдос
10
Гайеди
16
Тораби
16
Тораби
10
Гайеди
11
Голизаде
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
11
Голизаде
20
Азмун
20
Моганлу
20
Моганлу
20
Азмун
18
Жыргалбек уулу
8
8
18
Жыргалбек уулу
Остались в запасе
Иран
Киргизия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Иран - Киргизия
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
10
Офсайды
4
0
Количество передач
621
299
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Смотреть прямую трансляцию матча Иран против Киргизии, 1 тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Киргизия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»