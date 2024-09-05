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  • Иран – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Иран – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 17:50
Иран
05.09.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Киргизия
34' М. Тареми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
14
Саман Годдос
АП
11
Али Голизаде
ПВ
9
Мехди Тареми
(К) ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К) ЛЗ
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Киргизия
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
3-2-3-2
1
Бейранванд
5
Мохаммади
4
Хализаде
4
Хазбави
21
Нурафкан
17
Юсефи
10
Гайеди
14
Годдос
11
Голизаде
20
Азмун
9
Тареми
3-3-1-2-1
1
Токотаев
6
Браузман
2
Кичин
3
Козубаев
18
Жыргалбек уулу
8
Зарыпбеков
14
Мищенко
12
Абдурахманов
22
Шукуров
10
Алыкулов
7
Кожо
17
Юсефи
2
Ардани
2
Ардани
17
Юсефи
14
Годдос
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
14
Годдос
10
Гайеди
16
Тораби
16
Тораби
10
Гайеди
11
Голизаде
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
11
Голизаде
20
Азмун
20
Моганлу
20
Моганлу
20
Азмун
18
Жыргалбек уулу
8
8
18
Жыргалбек уулу
Остались в запасе
Иран
Киргизия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
20
Nurbol Baktybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Иран - Киргизия
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
10
Офсайды
4
0
Количество передач
621
299
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
13
5

Смотреть прямую трансляцию матча Иран против Киргизии, 1 тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Киргизия

Иран – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Киргизия Иран
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