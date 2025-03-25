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  • Киргизия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Киргизия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

25 марта 2025, 15:35
Киргизия
25.03.2025, вторник, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
3 : 1
Завершен
Катар
45+1' В. Кичин 82' А. Мищенко 90+3' А. Шукуров
52' А. Сухаиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
(К) ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
2
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
13
Murad Naji
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К) ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Киргизия
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
30
Amir Zhaparov
ЦП
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
20
Adilet Kanybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
Катар
21
Салах Закария
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
5
Тарек Салман
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Токотаев
2
Кичин
14
Мищенко
3
Козубаев
6
Браузман
8
Зарыпбеков
19
Кенжебаев
23
Атабаев
22
Шукуров
21
Мерк
7
Кожо
3-2-3-2
22
Баршам
2
Сухаиль
3
Мендес
8
Жуниор
2
Мигель
14
Ахмед
13
20
Фати
6
Абдулазиз
11
Афиф
19
Али
23
Атабаев
18
Жыргалбек уулу
18
Жыргалбек уулу
23
Атабаев
20
Фати
6
Машаал
6
Машаал
20
Фати
8
Жуниор
15
Аль-Рави
15
Аль-Рави
8
Жуниор
Остались в запасе
Киргизия
Катар
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Amir Zhaparov
ЦП
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
20
Adilet Kanybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Максим Лисицын
21
Салах Закария
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Amir Zhaparov
ЦП
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
20
Adilet Kanybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Киргизия - Катар
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
391
475
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Катара, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Катар

Киргизия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Катар Киргизия
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