25.03.2025, вторник, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Киргизия
Киргизия
4-1-2-1-2
1
Токотаев
2
Кичин
14
Мищенко
3
Козубаев
6
Браузман
8
Зарыпбеков
19
Кенжебаев
23
Атабаев
22
Шукуров
21
Мерк
7
Кожо
3-2-3-2
22
Баршам
2
Сухаиль
3
Мендес
8
Жуниор
2
Мигель
14
Ахмед
13
20
Фати
6
Абдулазиз
11
Афиф
19
Али
23
Атабаев
18
Жыргалбек уулу
18
Жыргалбек уулу
23
Атабаев
20
Фати
6
Машаал
6
Машаал
20
Фати
8
Жуниор
15
Аль-Рави
15
Аль-Рави
8
Жуниор
Остались в запасе
Киргизия
Катар
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Amir Zhaparov
ЦП
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
20
Adilet Kanybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Максим Лисицын
21
Салах Закария
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Amir Zhaparov
ЦП
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
20
Adilet Kanybekov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Киргизия - Катар
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
391
475
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Катара, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Катар
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»