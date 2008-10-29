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    Бартоломе Маркес

    Тренер
    Имя Бартоломе
    Фамилия Маркес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 7 января 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эспаньол 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2008 Эспаньол 3 : 0 Сельта
    29.10.2008 Сельта 2 : 2 Эспаньол
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