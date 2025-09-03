Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кубок Персидского Залива 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009