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Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025

04 июня 2025 13:17
КНДР - Киргизия
05 июн. 2025, четверг 21:15 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 9 тур
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6.50
Точный счёт 1:1
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5 июня на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium состоится матч 9-го тура квалификации ЧМ между сборными КНДР и Кыргызстана. Обе команды находятся в сложной ситуации в турнирной таблице, что делает эту встречу крайне важной для обеих сторон. КНДР занимает 6-е место с 2 очками, а Кыргызстан – 5-е место с 6 очками. Победа может стать ключевым шагом для улучшения позиций в группе.

КНДР

Сборная КНДР демонстрирует крайне нестабильную игру в текущем розыгрыше квалификации ЧМ. После 8 туров команда набрала всего 2 очка, проиграв 5 последних матчей подряд. Особенно тревожным является оборона: в последних 9 матчах команда пропускает голы, а в среднем за последние 5 игр показатель составляет 1.8 гола за игру. Атака также не радует результативностью – всего 5 голов за последние 5 матчей (в среднем 1 гол за игру). Домашние матчи для КНДР также не являются преимуществом: команда проиграла 3 последних домашних матча.

Кыргызстан

Сборная Кыргызстана находится в более выгодном положении по сравнению с КНДР, однако ее выступления также оставляют желать лучшего. Команда набрала 6 очков после 8 туров, но проигрывает в 4 последних гостевых матчах. В атаке Кыргызстан демонстрирует среднюю результативность: 6 голов за последние 5 игр (в среднем 1.2 гола за игру). Однако оборона команды далека от идеала – в среднем 1.6 пропущенных мячей за матч в последних 5 играх.

Факты о командах

КНДР

  • Проигрывает 5 последних матчей в рамках квалификации ЧМ.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • В среднем 1 гол за матч в атаке и 1.8 гола за матч в защите (последние 5 игр).
  • Не выигрывает дома в последних 3 матчах.

Кыргызстан

  • Занимает 5-е место с 6 очками после 8 туров.
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке и 1.6 гола за матч в защите (последние 5 игр).
  • Проигрывает в 4 последних гостевых матчах.
  • Лучший бомбардир команды – Джоэл Коджо (7 голов в 16 матчах).

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Киргизия
1 : 0
15.10.2024
КНДР

Прогноз на матч КНДР – Кыргызстан

Учитывая текущую форму обеих команд, матч обещает быть напряженным, но с низкой результативностью. КНДР испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шансы на победу минимальными. Однако команда забивает в последних 4 матчах, что указывает на наличие определенного потенциала впереди.

Кыргызстан, несмотря на победу над Катаром, продолжает испытывать трудности на выезде. Оборона команды допускает ошибки, что может сыграть на руку хозяевам. Тем не менее, Кыргызстан выглядит более организованной командой, способной контролировать ход матча.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.90.
  • Точный счeт 1:1 на коэффициент 6.50.
  • Индивидуальный тотал Кыргызстана больше 0.5 на коэффициент 1.60.
  • Общий тотал матча меньше 2.5 на коэффициент 1.85.

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Киргизия КНДР
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