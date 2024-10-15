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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Киргизия - КНДР
Киргизия - КНДР: обзор матча 15 октября 2024
Киргизия
15.10.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
КНДР
11'
К. Браузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киргизия - КНДР
85'
Желтая карточка
И. Джон
46'
Замена
И. Джон
️️️️
J. Ri
32'
Замена
K. Tam
️️️️
K. Sung-Hye
ГОЛ! 1:0!
К. Браузман
Пас отдал
Ж. Кожо
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К)
ЛЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
16
Kim Yu Song
ЦЗ
14
Ok-Chol Choe
ЦЗ
20
Chung-song Paek
ЦП
22
Kim Kuk Bom
ЦП
3
Kuk Chol Jang
(К)
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
9
Jo-guk Ri
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Киргизия
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
4
Магамед Узденов
ОП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
КНДР
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Токотаев
2
Кичин
18
Жыргалбек уулу
6
Браузман
8
Зарыпбеков
19
Кенжебаев
12
Абдурахманов
10
Алыкулов
22
Шукуров
7
Кожо
21
Мерк
2-4-4
1
16
14
22
3
19
20
7
17
10
9
19
6
6
19
9
11
Джон
11
Джон
9
Остались в запасе
Киргизия
КНДР
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
4
Магамед Узденов
ОП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Максим Лисицын
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
4
Магамед Узденов
ОП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча Киргизия - КНДР
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
23
19
Офсайды
1
1
Количество передач
295
460
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
75
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
им. Долона Омурзакова
Посещаемость:
9769 из 20000 зрителей (48%)
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