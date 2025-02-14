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Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат товарищеского матча со сборной КНДР.

– Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание.

Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счета не было.

Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества.

– Как готовились к такому необычному сопернику?

– В обычном режиме. Проводили интенсивные тренировки. На то они и сборы. Стопроцентной свежести, конечно, у команды при таком режиме быть не может. Это нормально.

– Уровень соперника – это уровень РПЛ, ФНЛ?

– Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточно-азиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы.

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Источник: сайт «Рубина»

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14.02.2025 23:11
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