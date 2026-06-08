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Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6

08 июня 2026 8:11
Киргизия - Палестина
09 июн. 2026, вторник 17:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал голов меньше 2.5
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9 июня 2026 года в 15:30 сборные Киргизии и Палестины сыграют в товарищеском матче.

Киргизия

Киргизия находится в кризисной форме: команда не может выиграть в 5 последних матчах. Атака слабая – 1.00 гола в среднем за 5 игр (5 голов в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.80 пропущенных, причeм киргизстанцы пропускают в 8 из 10 последних матчей. В прошлом матче ничья с Палестиной (0:0). История встреч с Палестиной у хозяев положительная: 7 из 8 последних матчей без поражений.

Палестина

Палестина также в кризисной форме: команда не может выиграть в 5 последних товарищеских матчах. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 5 последних матчах. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче ничья с Киргизией (0:0). Гости имеют положительную историю встреч: 5 из 7 последних матчей без поражений над Киргизией.

Факты о командах

Киргизия

  • 5 матчей без побед
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускают в 8 из 10 матчей
  • 7 из 8 последних матчей без поражений над Палестиной

Палестина

  • 5 матчей без побед в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • 5 из 7 последних матчей без поражений над Киргизией

Прогноз на матч Киргизия – Палестина

Обе команды в кризисной форме и не могут победить. История встреч показывает, что Киргизия редко проигрывает Палестине, но и Палестина умеет цепляться. Скорее всего, нас ждeт осторожный матч с минимумом голов. Ничья – наиболее вероятный исход.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Ничья

1.60
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Палестина Киргизия
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