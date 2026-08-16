Матч 6-го тура Первой лиги между костромским «Спартаком» и «Уфой» пройдет 17 августа в Костроме. Хозяева уверенно идут на 4-м месте с 11 очками, имея при этом длительную беспроигрышную серию из пяти матчей и мощную атаку, тогда как гости располагаются на 9-й строчке с 8 баллами и испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в пяти последних гостевых матчах. Сможет ли «Спартак» подтвердить статус фаворита и продолжить свою победную поступь, или уфимцы прервут свою неудачную выездную серию и преподнесут сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Спартака Кострома» говорит их впечатляющая форма и атакующая мощь. Хозяева не проигрывают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч – один из лучших показателей в лиге. При этом оборона костромичей действует надежно: в среднем они пропускают всего 0,80 гола за матч. В предыдущем туре «Спартак» уверенно обыграл СКА-Хабаровск (3-1), а до этого сыграл вничью с «Енисеем» (2-2) и разгромил «Сочи» (2-0). Кроме того, костромской клуб занимает 4-е место в таблице и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в защите. Домашняя поддержка должна стать дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на продолжение своей беспроигрышной серии.

«Уфа» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде. Команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Первой лиги, что является тревожным сигналом. В атаке уфимцы стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, однако защита действует небезупречно, пропуская в среднем 1,20 гола за матч. В последнем туре «Уфа» потерпела разгром от «Урала» (0-3), а до этого сыграла вничью с «КАМАЗом» (1-1) и обыграла СКА-Хабаровск (1-0). Несмотря на отдельные успехи, гостевая форма оставляет желать лучшего, а против столь уверенного соперника, как «Спартак», рассчитывать на победу будет крайне сложно.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Спартака Кострома». Хозяева находятся на подъеме, имеют сбалансированную игру и играют на своем поле, тогда как гости слабы на выезде и уступают в классе. Ожидается, что костромской клуб продолжит свою победную серию и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды редко радовали болельщиков голами: три последние встречи завершились со счетом 0-0, а в последней игре (май 2026) победу одержала «Уфа» (1-0). Однако текущая форма «Спартака» значительно лучше – он не проигрывает в пяти матчах и много забивает, тогда как «Уфа» слаба на выезде. Учитывая разницу в текущем состоянии и домашней поддержке, история очных встреч вряд ли станет решающим фактором.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Спартака Кострома» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (пять матчей без поражений, 2,00 гола за игру), имеют надежную защиту (0,80 пропущенных) и играют на своем поле против соперника, который слаб на выезде (пять гостевых матчей без побед). «Уфа» способна забить, но ее оборона уязвима, а выездная серия не позволяет рассчитывать на положительный результат. Ожидаем, что «Спартак» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Спартака Кострома» с форой (-1) с коэффициентом 2.25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Спартаком Кострома» и «Уфой» состоится 17 августа 2026 года в Костроме и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.