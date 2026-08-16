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«Спартак Кострома» – «Уфа»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

16 августа 2026 8:50
Спартак К - Уфа
17 авг. 2026, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Спартака Кострома» с форой (-1)
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Матч 6-го тура Первой лиги между костромским «Спартаком» и «Уфой» пройдет 17 августа в Костроме. Хозяева уверенно идут на 4-м месте с 11 очками, имея при этом длительную беспроигрышную серию из пяти матчей и мощную атаку, тогда как гости располагаются на 9-й строчке с 8 баллами и испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в пяти последних гостевых матчах. Сможет ли «Спартак» подтвердить статус фаворита и продолжить свою победную поступь, или уфимцы прервут свою неудачную выездную серию и преподнесут сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Спартака Кострома» говорит их впечатляющая форма и атакующая мощь. Хозяева не проигрывают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч – один из лучших показателей в лиге. При этом оборона костромичей действует надежно: в среднем они пропускают всего 0,80 гола за матч. В предыдущем туре «Спартак» уверенно обыграл СКА-Хабаровск (3-1), а до этого сыграл вничью с «Енисеем» (2-2) и разгромил «Сочи» (2-0). Кроме того, костромской клуб занимает 4-е место в таблице и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в защите. Домашняя поддержка должна стать дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на продолжение своей беспроигрышной серии.

«Уфа» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде. Команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Первой лиги, что является тревожным сигналом. В атаке уфимцы стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, однако защита действует небезупречно, пропуская в среднем 1,20 гола за матч. В последнем туре «Уфа» потерпела разгром от «Урала» (0-3), а до этого сыграла вничью с «КАМАЗом» (1-1) и обыграла СКА-Хабаровск (1-0). Несмотря на отдельные успехи, гостевая форма оставляет желать лучшего, а против столь уверенного соперника, как «Спартак», рассчитывать на победу будет крайне сложно.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Спартака Кострома». Хозяева находятся на подъеме, имеют сбалансированную игру и играют на своем поле, тогда как гости слабы на выезде и уступают в классе. Ожидается, что костромской клуб продолжит свою победную серию и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды редко радовали болельщиков голами: три последние встречи завершились со счетом 0-0, а в последней игре (май 2026) победу одержала «Уфа» (1-0). Однако текущая форма «Спартака» значительно лучше – он не проигрывает в пяти матчах и много забивает, тогда как «Уфа» слаба на выезде. Учитывая разницу в текущем состоянии и домашней поддержке, история очных встреч вряд ли станет решающим фактором.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 3 (60%)
1
Забитых мячей
5
0.2
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Уфа
2 : 0
09.09.2023
Спартак К
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Спартак К
1 : 1
17.08.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Спартак К
1 : 1
17.08.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Спартак К
0 : 1
16.05.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Уфа
0 : 0
04.10.2025
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Спартак К
0 : 1
05.11.2023
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Уфа
2 : 0
09.09.2023
Спартак К

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
6
Надер Мохаммади
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
8
Никита Демченко
АП
10
Давид Караев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
79
Константин Троянов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
69
Кирилл Чурсин
ОП
66
Максим Никифоров
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
3-2-1-1-2
50
Шамов
2
Тарасов
17
Каптилович
6
Мохаммади
47
Тарасов
3
Бугриев
22
Немченко
8
Демченко
90
Калмыков
10
Караев
3-2-1-2-2
31
Беленов
5
Кутин
17
Озманов
77
Агапов
11
Якуев
79
Троянов
6
Тарба
8
Исаев
88
Агеян
70
Ортис
43
Гилязетдинов
22
Немченко
69
Чурсин
69
Чурсин
22
Немченко
8
Демченко
18
Камилов
18
Камилов
8
Демченко
10
Караев
70
Червяков
70
Червяков
10
Караев
6
Мохаммади
13
Рубцов
13
Рубцов
6
Мохаммади
17
Озманов
48
Лукьянов
48
Лукьянов
17
Озманов
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
79
Троянов
9
Липовой
9
Липовой
79
Троянов
88
Агеян
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
88
Агеян
Остались в запасе
Спартак К
Уфа
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Максим Никифоров
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
Главный тренер
Роман Березовский
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Максим Никифоров
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Омари Тетрадзе

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Спартака Кострома» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (пять матчей без поражений, 2,00 гола за игру), имеют надежную защиту (0,80 пропущенных) и играют на своем поле против соперника, который слаб на выезде (пять гостевых матчей без побед). «Уфа» способна забить, но ее оборона уязвима, а выездная серия не позволяет рассчитывать на положительный результат. Ожидаем, что «Спартак» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Спартака Кострома» с форой (-1) с коэффициентом 2.25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Спартаком Кострома» и «Уфой» состоится 17 августа 2026 года в Костроме и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.

«Спартак Кострома» – «Уфа»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

2.25
Победа «Спартака Кострома» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Уфа Спартак К
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