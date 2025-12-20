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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Спартак К
Владислав Камилов
€ 500 тыс
Владислав Камилов
Спартак К
29 августа 1995 (31)
#18 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Россия
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Трансферы
Фото
«Оренбург» расстался с хавбеком, игравшим в РПЛ последние 6 сезонов
30 января
4 игрока покинут «Оренбург» зимой
2025.12.20 18:20
Фото
7 игроков покинули «Ахмат»
2025.06.14 17:39
5
Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ
2025.04.17 11:05
2
Игрока «Оренбурга» дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес судьи
2024.11.19 12:36
1
«Динамо» Мх подписало лучшего бомбардира РПЛ сезона-2021/22 («Каспийская флотилия»)
2024.02.11 10:50
1
Камилов из «Ахмата» рассказал, когда поедет в «Реал»
2023.11.12 11:52
1
«Уфа» доиграет сезон в Первой лиге благодаря продажам трех игроков в «Ахмат»
2022.09.26 23:15
Камилов за три дня сыграл в Первой лиге и РПЛ
2022.09.05 09:27
1
Фото
«Ахмат» купил у «Уфы» полузащитника Камилова
2022.09.04 10:50
1
«Ахмат» близок к подписанию полузащитника «Уфы»
2022.09.03 14:23
1
Газизов прокомментировал информацию об интересе к Камилову со стороны трех клубов РПЛ
2022.08.29 17:51
Три клуба РПЛ интересуются Камиловым. «Уфа» отказывается его продавать
2022.08.29 15:47
Камилов из «Уфы» получил три предложения из РПЛ
2022.06.09 18:08
Фото
Камилов признан лучшим игроком «Уфы» в апреле
2021.04.30 18:59
Камилов – о дубле в ворота «Спартака»: «Пожалуй, лучший день в жизни»
2021.04.18 22:01
3
Фото
Камилов – лучший игрок «Уфы» в декабре. Осенью он перешел из ФНЛ
2020.12.26 18:26
Фото
Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.30 21:31
4
Новичок Камилов – лучший игрок «Уфы» по InStat в матче с «Зенитом»
2020.09.27 12:44
1
Фото
Евсеев – о переходе Камилова в «Уфу»: «Долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам»
2020.09.24 09:17
1
Официально: Камилов перешел из «СКА-Хабаровска» в «Уфу»
2020.09.21 10:34
2
«Уфа» может подписать полузащитника «СКА-Хабаровска» Камилова
2020.09.19 15:56
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