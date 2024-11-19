Игрока «Оренбурга» дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Данилу Прохина на 2 матча, а хавбека «Ахмата» Владислава Камилова – на 1 по итогам встреч 15-го тура РПЛ.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча – дисквалифицировать футболиста ФК «Оренбург» г. Оренбург Данилу Прохина на 2 матча РПЛ.

В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста РФК «Ахмат» г. Грозный Владислава Камилова на 1 матч РПЛ», – говорится в решении КДК.

Прохин получил красную карточку после финального свистка в матче с «Динамо Мх» (1:2) за нецензурную оскорбительную брань в адрес арбитра Кирилла Левникова.

Камилов был удален на 90+5-й минуте игры с «Зенитом» (1:2).

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