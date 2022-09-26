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    «Уфа» доиграет сезон в Первой лиге благодаря продажам трех игроков в «Ахмат»

    Стало известно, как «Уфа» решила финансовые проблемы, возникшие после вылета из РПЛ.

    Клуб заработал около 200 миллионов рублей на продаже Гамида Агаларова, Юрия Журавлeва и Владислава Камилова в «Ахмат».

    Эти средства позволят уфимцам закрыть долги перед футболистами, а также обеспечить финансовую стабильность во второй части сезона.

    При этом ожидается, что зимой команду покинут еще один-два игрока.

    • «Уфа» набрала 13 очков в 11 турах Первой лиги.
    • Башкирцы занимают 12-е место в таблице.
    • Отрыв от зоны вылета – 3 балла.

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    Источник: Metaratings

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    26.09.2022 23:15
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