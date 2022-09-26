«Уфа» доиграет сезон в Первой лиге благодаря продажам трех игроков в «Ахмат»

Стало известно, как «Уфа» решила финансовые проблемы, возникшие после вылета из РПЛ.

Клуб заработал около 200 миллионов рублей на продаже Гамида Агаларова, Юрия Журавлeва и Владислава Камилова в «Ахмат».

Эти средства позволят уфимцам закрыть долги перед футболистами, а также обеспечить финансовую стабильность во второй части сезона.

При этом ожидается, что зимой команду покинут еще один-два игрока.