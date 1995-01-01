Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Зобнин будет лучше выше перечисленных
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 16-го тура РПЛ.
В нее включены пять футболистов «Уфы», три игрока «Ростова» и по одному представителю из «Спартака», «Рубина» и «Арсенала».
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);
Защитники: Денис Терентьев («Ростов»), Самуэль Жиго («Спартак»), Константин Плиев («Уфа»), Артeм Сокол («Арсенал»);
Полузащитники: Олег Данченко («Уфа»), Оливер Абильгор («Рубин»), Владислав Камилов («Уфа»), Хорен Байрамян («Ростов»);
Нападающие: Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Дмитрий Полоз («Ростов»).