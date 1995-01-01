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    Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 16-го тура РПЛ.

    В нее включены пять футболистов «Уфы», три игрока «Ростова» и по одному представителю из «Спартака», «Рубина» и «Арсенала».

    Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

    Защитники: Денис Терентьев («Ростов»), Самуэль Жиго («Спартак»), Константин Плиев («Уфа»), Артeм Сокол («Арсенал»);

    Полузащитники: Олег Данченко («Уфа»), Оливер Абильгор («Рубин»), Владислав Камилов («Уфа»), Хорен Байрамян («Ростов»);

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +124

      alefreddy 11 минут назад

      Зобнин будет лучше выше перечисленных

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      Рейтинг: +8957

      BRO_football 48 минут назад

      Вообще не объективный рейтинг. Против Тамбова заработать высокий балл за матч может каждый дурак. А ты против Рубина или Зенита попробуй хорошо сыграть.
      Странно, почему никого их Химок не ответит. Всё-таки на их уровне обыграть Краснодар это дорогого стоит.

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      Рейтинг: +1001

      ySS 51 минуту назад

      Уфимцев не многовато ли после игры с 10-тью из Тамбова.
      Хотя для Уфы это прорыв.

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