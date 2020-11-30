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  • Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

30 ноября 2020, 21:31
4

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 16-го тура РПЛ.

В нее включены пять футболистов «Уфы», три игрока «Ростова» и по одному представителю из «Спартака», «Рубина» и «Арсенала».

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

Защитники: Денис Терентьев («Ростов»), Самуэль Жиго («Спартак»), Константин Плиев («Уфа»), Артeм Сокол («Арсенал»);

Полузащитники: Олег Данченко («Уфа»), Оливер Абильгор («Рубин»), Владислав Камилов («Уфа»), Хорен Байрамян («Ростов»);

Нападающие: Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов Спартак Рубин Арсенал Беленов Александр Полоз Дмитрий Терентьев Денис Байрамян Хорен Данченко Олег Плиев Константин Камилов Владислав Жамалетдинов Тимур Сокол Артем Жиго Самуэль Абильдгор Оливер
Комментарии (4)
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ySS
1606763942
Уфимцев не многовато ли после игры с 10-тью из Тамбова. Хотя для Уфы это прорыв.
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BRO_football
1606764127
Вообще не объективный рейтинг. Против Тамбова заработать высокий балл за матч может каждый дурак. А ты против Рубина или Зенита попробуй хорошо сыграть. Странно, почему никого их Химок не ответит. Всё-таки на их уровне обыграть Краснодар это дорогого стоит.
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alefreddy
1606766349
Зобнин будет лучше выше перечисленных
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zigbert
1606831114
Было ли когда такое в истории Уфы?
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