Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 16-го тура РПЛ.

В нее включены пять футболистов «Уфы», три игрока «Ростова» и по одному представителю из «Спартака», «Рубина» и «Арсенала».

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

Защитники: Денис Терентьев («Ростов»), Самуэль Жиго («Спартак»), Константин Плиев («Уфа»), Артeм Сокол («Арсенал»);

Полузащитники: Олег Данченко («Уфа»), Оливер Абильгор («Рубин»), Владислав Камилов («Уфа»), Хорен Байрамян («Ростов»);

Нападающие: Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Дмитрий Полоз («Ростов»).