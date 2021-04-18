Камилов – о дубле в ворота «Спартака»: «Пожалуй, лучший день в жизни»

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (3:0).

«Лучший день в жизни? Пожалуй, да.

Мы разбирали «Спартак» всю неделю, главный тренер объяснил, как играть. Говорить, в чем мы переиграли «Спартак», уже не мое дело, счет на табло. Нужно было терпеть, реализовывать свои моменты. Наверное, надо было делать это и пораньше, были шансы у Андрича, у Славы Кротова.

Изначально планировали не закрываться, не сидеть в обороне, это к хорошему не приводит. Стараемся играть выше», – сказал Камилов.