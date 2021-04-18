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  • Камилов – о дубле в ворота «Спартака»: «Пожалуй, лучший день в жизни»

Камилов – о дубле в ворота «Спартака»: «Пожалуй, лучший день в жизни»

18 апреля 2021, 22:01
3

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (3:0).

«Лучший день в жизни? Пожалуй, да.

Мы разбирали «Спартак» всю неделю, главный тренер объяснил, как играть. Говорить, в чем мы переиграли «Спартак», уже не мое дело, счет на табло. Нужно было терпеть, реализовывать свои моменты. Наверное, надо было делать это и пораньше, были шансы у Андрича, у Славы Кротова.

Изначально планировали не закрываться, не сидеть в обороне, это к хорошему не приводит. Стараемся играть выше», – сказал Камилов.

  • Камилов забил в этой встрече два гола.
  • Он был признан лучшим игроком матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Камилов Владислав
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1618779419
Ещё бы!!! "Открывашку" на уши поставил...
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paracetamol
1618805922
Мог бы и хет-=трик сделать!
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zigbert
1618860454
Будем надеяться что такую же игру покажешь не только со Спартаком.
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