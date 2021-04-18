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    Камилов – о дубле в ворота «Спартака»: «Пожалуй, лучший день в жизни»

    Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (3:0).

    «Лучший день в жизни? Пожалуй, да.

    Мы разбирали «Спартак» всю неделю, главный тренер объяснил, как играть. Говорить, в чем мы переиграли «Спартак», уже не мое дело, счет на табло. Нужно было терпеть, реализовывать свои моменты. Наверное, надо было делать это и пораньше, были шансы у Андрича, у Славы Кротова.

    Изначально планировали не закрываться, не сидеть в обороне, это к хорошему не приводит. Стараемся играть выше», – сказал Камилов.

    • Камилов забил в этой встрече два гола.
    • Он был признан лучшим игроком матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2021 22:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20653

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Ещё бы!!! "Открывашку" на уши поставил...

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