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Камилов из «Уфы» получил три предложения из РПЛ

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Владислава Камилова, заявил, что футболист получил три предложения из РПЛ.

«Сейчас у Камилова три предложения из Премьер-лиги. У Газизова есть задача, Влад — системообразующий футболист. Если поступит предложение, которое устроит «Уфу», можно будет говорить о трансфере. Пока такого предложения нет», – сказал Маньяков.

  • Контракт Камилова с «Уфой» действует еще полтора года.
  • В минувшем сезоне он провел 30 матчей и забил 3 мяча.

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Источник: «РБ Спорт»

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