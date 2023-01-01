Камилов из «Уфы» получил три предложения из РПЛ

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Владислава Камилова, заявил, что футболист получил три предложения из РПЛ.
«Сейчас у Камилова три предложения из Премьер-лиги. У Газизова есть задача, Влад — системообразующий футболист. Если поступит предложение, которое устроит «Уфу», можно будет говорить о трансфере. Пока такого предложения нет», – сказал Маньяков.
- Контракт Камилова с «Уфой» действует еще полтора года.
- В минувшем сезоне он провел 30 матчей и забил 3 мяча.
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