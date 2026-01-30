«Оренбург» расстался с хавбеком, игравшим в РПЛ последние 6 сезонов

Полузащитник Владислав Камилов перешел из «Оренбурга» в «Уфу».

Хавбек играл в РПЛ с 2020 года, а за оренбуржцев с июня 2025-го. Он провел в этом сезоне за клуб 22 матча и забил 2 гола.

30-летний Камилов уже играл за «Уфу» в 2020–2022 годах, когда команда выступала в РПЛ. После он провел 3 сезона в Премьер-лиге в составе «Ахмата».