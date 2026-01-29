Введите ваш ник на сайте
Реакция Губерниева на санкции Евросоюза

Сегодня, 17:25
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю попадания в новый санкционный список ЕС.

«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!» – написал Губерниев в своeм телеграм-канале.

  • Теперь журналисту запрещено приезжать в страны Евросоюза.
  • Также блокируются его финансовые активы в европейских банках (при наличии).
  • Помимо Губерниева, под санкциями оказались другие известные журналисты – Павел Зарубин и Екатерина Андреева.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1769697184
кто бы сомневался, что именно примерно так он и провизжит.
Ответить
evgevg13
1769697469
Ну, в принципе, другой реакции и не ожидал. А Губерниев не хочет в ответ ввести санкции против ЕС. И перестать взахлеб хвалить спортсменов из их стран?
Ответить
evgen64
1769698134
Теперь на всех каналах всем мозг вынесет, какой он санкционный...
Ответить
4ekucT911
1769701764
блевотный визг блевотного биологического мусора
Ответить
Mirak92
1769701941
Да кому ты нужен Черт позорный
Ответить
шахта Заполярная
1769701955
Губа сказал. Я был, есть и буду со своей страной и сильно разрыдался.
Ответить
Феликс Михайлов
1769702004
Ну вот и склеили ласты гребцу - губошлёпу.
Ответить
Иван Петров 1986
1769704949
Губошлеп - патриот. Может кто-то и поверит.
Ответить
  • Читайте нас: 