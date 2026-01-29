Реакция Губерниева на санкции Евросоюза

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю попадания в новый санкционный список ЕС.

«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!» – написал Губерниев в своeм телеграм-канале.