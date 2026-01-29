Реакция Губерниева на санкции Евросоюза

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю попадания в новый санкционный список ЕС.
«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!» – написал Губерниев в своeм телеграм-канале.
- Теперь журналисту запрещено приезжать в страны Евросоюза.
- Также блокируются его финансовые активы в европейских банках (при наличии).
- Помимо Губерниева, под санкциями оказались другие известные журналисты – Павел Зарубин и Екатерина Андреева.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева