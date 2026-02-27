Введите ваш ник на сайте
  УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше

УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше

Сегодня, 08:59
37

УЕФА опубликовал список клубов с самым большой численностью персонала в высших лигах на конец 2025 финансового года.

Учитывались только сотрудники, устроенные на полный рабочий день.

«Зенит» занял в нем 2-е место, «Краснодар» – 11-е, а московское «Динамо» – 22-е

В топ-25 попали:

1. «Барселона» – 1815 человек.

2. «Зенит» – 1313.

3. «Реал» – 1222.

4. «Бавария» – 1173 (–174, самое большое снижение за год).

5. «Челси» – 1169.

6. «Манчестер Юнайтед» – 1140.

7. «Манчестер Сити» – 1110.

8. «Ливерпуль» – 1083.

9. «Боруссия Д» – 1057.

10. «Атлетико» – 1005.

11. «Краснодар» – 943.

12. «Тоттенхэм» – 877.

13. «Арсенал» – 871.

14. «Галатасарай» – 848.

15. «Айнтрахт» – 748.

16. «Астон Вилла» – 743.

17. «Бенфика» – 674.

18. «Динамо К» – 642.

19. «ПСЖ» – 629.

20. «Порту» – 628.

21. «Селтик» – 613.

22. «Динамо» Москва – 579 (+222, самый большой рост за год).

23. «Фенербахче» – 578.

24. «Интер» – 556.

25. «Ювентус» – 538.

Источник: официальный сайт УЕФА
Интерес
1772176541
Для "трёх равных составов" так и должно быть.ВСё для победы.
Ответить
Cleaner
1772176605
ДАРМОЕДЫ, через Газпрём присосавшиеся к БЮДЖЕТУ России!!!...(((
Ответить
vvv123
1772177508
У Зенита только на стадионе тыща должна работать!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772178386
Огромный стадион вообще то обслуживать надо. Это вам не закрывашка, где веником подмёл, замок амбарный нацепил да деда Спартача 80 посадил на табуретку охранять. Гыгыгы
Ответить
rash1959
1772181260
волеру убрали из мусоров, вместо него аж 222 чела набрали
Ответить
rash1959
1772181340
болотные к юбилею готовятся
Ответить
Бумбраш
1772183167
Ну понятно в барсе,там и команда и результаты.но зинка? в зинке ничего нет,кроме воровства бюджетных средств
Ответить
nik55
1772185042
одно слово--- ПОМОЙКА
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772185833
если уволить СЕМАКА + 500 СОТРУДНИКОВ уйдут вместе с НИМ
Ответить
evgen64
1772186954
Да, уж. Сосущих у кормушки дохрена...
Ответить
