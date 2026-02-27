УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше

УЕФА опубликовал список клубов с самым большой численностью персонала в высших лигах на конец 2025 финансового года.

Учитывались только сотрудники, устроенные на полный рабочий день.

«Зенит» занял в нем 2-е место, «Краснодар» – 11-е, а московское «Динамо» – 22-е

В топ-25 попали:

1. «Барселона» – 1815 человек.

2. «Зенит» – 1313.

3. «Реал» – 1222.

4. «Бавария» – 1173 (–174, самое большое снижение за год).

5. «Челси» – 1169.

6. «Манчестер Юнайтед» – 1140.

7. «Манчестер Сити» – 1110.

8. «Ливерпуль» – 1083.

9. «Боруссия Д» – 1057.

10. «Атлетико» – 1005.

11. «Краснодар» – 943.

12. «Тоттенхэм» – 877.

13. «Арсенал» – 871.

14. «Галатасарай» – 848.

15. «Айнтрахт» – 748.

16. «Астон Вилла» – 743.

17. «Бенфика» – 674.

18. «Динамо К» – 642.

19. «ПСЖ» – 629.

20. «Порту» – 628.

21. «Селтик» – 613.

22. «Динамо» Москва – 579 (+222, самый большой рост за год).

23. «Фенербахче» – 578.

24. «Интер» – 556.

25. «Ювентус» – 538.