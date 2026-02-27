УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше

УЕФА опубликовал список клубов с самым большой численностью персонала в высших лигах на конец 2025 финансового года.
Учитывались только сотрудники, устроенные на полный рабочий день.
«Зенит» занял в нем 2-е место, «Краснодар» – 11-е, а московское «Динамо» – 22-е
В топ-25 попали:
1. «Барселона» – 1815 человек.
2. «Зенит» – 1313.
3. «Реал» – 1222.
4. «Бавария» – 1173 (–174, самое большое снижение за год).
5. «Челси» – 1169.
6. «Манчестер Юнайтед» – 1140.
7. «Манчестер Сити» – 1110.
8. «Ливерпуль» – 1083.
9. «Боруссия Д» – 1057.
10. «Атлетико» – 1005.
11. «Краснодар» – 943.
12. «Тоттенхэм» – 877.
13. «Арсенал» – 871.
14. «Галатасарай» – 848.
15. «Айнтрахт» – 748.
16. «Астон Вилла» – 743.
17. «Бенфика» – 674.
18. «Динамо К» – 642.
19. «ПСЖ» – 629.
20. «Порту» – 628.
21. «Селтик» – 613.
22. «Динамо» Москва – 579 (+222, самый большой рост за год).
23. «Фенербахче» – 578.
24. «Интер» – 556.
25. «Ювентус» – 538.