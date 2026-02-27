Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА

Сегодня, 10:59
16

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об игре «Ахмат» – ЦСКА.

«У ЦСКА не будет Мозеса и Облякова. Они ключевые фигуры в своих амплуа. Да, есть новички, но им еще нужно вписаться в состав. Начинать в Грозном – точно не подарок. Тем более против команды Черчесова, которая на сборах отработала на пять баллов. Поле после зимы будят вязкое. Это ЦСКА не совсем на руку. Я бы сказал, что в данных условиях «Ахмат» фаворит», – сказал Радимов.

  • Игра 19-го тура пройдет в Грозном пройдет 1 марта и нанчется в 19:00 по московскому времени
  • «Ахмат» занимает 8-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров. ЦСКА идет 4-м с 36 баллами.

Еще по теме:
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито» 2
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально» 5
Прогноз Бубнова на топ-3 РПЛ по итогам сезона
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Радимов Владислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1772179886
А куда подевались Мозес и Обляков?
Ответить
bset
1772181614
Ну звучит адекватно. А там посмотрим
Ответить
Dr Metal
1772183294
ЦСКА выиграет в два мяча
Ответить
boris63
1772183586
Бомба, блин, не коверкай фамилии, не Мозес, а Мойзес. Прежде чем писать, надо проверить, что пишешь. А Родимов явно «доброжелатель» Армейского клуба, и эксперт из него никудышный.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772183716
Славик Буланов что-то забыл опохмелиться... бред как всегда несет.....
Ответить
evgen64
1772186809
Не кури Буданов(а) всякую дрянь...
Ответить
Император 1
1772187606
Ахмат опасен на своём поле, но ЦСКА всё равно фаворит
Ответить
Бумбраш
1772189472
Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола -ведь серьезная должность,почему алкаш её занимает?
Ответить
k611
1772189778
Смотря в каком состоянии сам Ахмат
Ответить
Интерес
1772190378
Может так, а может "Ахмат" сыграет в стиле прошлого-как с "Балтикой" в позапрошлом сезоне РПЛ.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
14:18
1
ФотоОбъявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте
13:07
6
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
12:38
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
19
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
11:16
20
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
ВидеоФанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
10:45
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
Все новости
Все новости
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
1
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
1
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
2
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»
11:58
ФотоГлущенков нашел новый клуб
11:46
2
Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России
11:37
У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой
11:20
2
Фото«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси
11:12
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству
10:30
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции»
09:58
4
Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера
09:33
2
Карасев мог бросить судейство
09:15
3
УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше
08:59
37
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить»
08:48
4
Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»
08:30
1
Мостовой: «Хороший комментатор должен меня хвалить»
08:19
3
Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»
01:07
5
Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»
00:47
3
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
00:17
2
Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола
Вчера, 23:42
5
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»
Вчера, 23:25
6
Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год
Вчера, 23:13
12
Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»
Вчера, 22:53
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 