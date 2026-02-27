Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об игре «Ахмат» – ЦСКА.
«У ЦСКА не будет Мозеса и Облякова. Они ключевые фигуры в своих амплуа. Да, есть новички, но им еще нужно вписаться в состав. Начинать в Грозном – точно не подарок. Тем более против команды Черчесова, которая на сборах отработала на пять баллов. Поле после зимы будят вязкое. Это ЦСКА не совсем на руку. Я бы сказал, что в данных условиях «Ахмат» фаворит», – сказал Радимов.
- Игра 19-го тура пройдет в Грозном пройдет 1 марта и нанчется в 19:00 по московскому времени
- «Ахмат» занимает 8-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров. ЦСКА идет 4-м с 36 баллами.
Источник: «Матч ТВ»