Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об игре «Ахмат» – ЦСКА.

«У ЦСКА не будет Мозеса и Облякова. Они ключевые фигуры в своих амплуа. Да, есть новички, но им еще нужно вписаться в состав. Начинать в Грозном – точно не подарок. Тем более против команды Черчесова, которая на сборах отработала на пять баллов. Поле после зимы будят вязкое. Это ЦСКА не совсем на руку. Я бы сказал, что в данных условиях «Ахмат» фаворит», – сказал Радимов.