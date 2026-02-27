Введите ваш ник на сайте
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико

Сегодня, 10:45
1

Фанаты прорвались на поле в концовке товарищеского матча «Интер Майами» с эквадорским «Индепендьенте дель Валле».

Один из них обнял нападающего «цапель» Лионеля Месси, после чего сотрудник службы безопасности схватил фаната, и они вместе упали на поле.

«Интер Майами» выиграл матч со счетом 2:1. Месси забил победный гол на 70-й минуте с пенальти.

Матч прошел на стадионе «Хуан Рамон Лоубриэль» в городе Баямон на острове Пуэрто-Рико.

  • Срок контракта 38-летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.
  • Ранее Месси пытался войти в раздевалку судей после поражения от «Лос-Анджелеса» (0:3) в стартовом матче сезона в МЛС.

Еще по теме:
Месси сказал, что ему кажется странным в современном футболе
Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
Лапорта сообщил, что Месси ушел из «Барсы» из-за денег: «Клуб стоит выше игроков» 9
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Товарищеские матчи США. МЛС Интер Майами Индепендьенте дель Валле Месси Лионель
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772181746
Надо чтобы Эль Пистолеро укусил Джанни во время Мундиаля, так как он дилетант в футболе
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
14:18
1
ФотоОбъявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте
13:07
6
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
12:38
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
19
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
11:16
20
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
10:45
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
10:45
1
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Елимаем» (2:1), Заболотный забил
23 февраля
38
Фанаты «Зенита» поглумились над «Динамо» после 5:0
22 февраля
22
Реакция болельщиков «Спартака» на разгром «Ростова»
21 февраля
1
Товарищеский матч. «Зенит» разобрался с «Динамо» в ОАЭ (5:0), Соболев забил
21 февраля
16
Товарищеский матч. ЦСКА с помощью Баринова победил «Локомотив» в ОАЭ (3:2)
21 февраля
16
Товарищеский матч. «Спартак» устроил погром «Ростову» (5:2) в ОАЭ
21 февраля
79
ВидеоБаринов впервые играет против родного «Локомотива»
21 февраля
30
Товарищеский матч. «Пари НН» обыграл команду, выступавшую на общем этапе Лиги чемпионов (4:3)
19 февраля
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Ростов» – 3:1
18 февраля
3
Сперцян сказал, что его порадовало в проигранном матче с «Зенитом»
18 февраля
Мусаев оценил поражение «Краснодара» от «Зенита»
17 февраля
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
17 февраля
Товарищеский матч. Дубль Мелкадзе принес «Ахмату» Черчесова победу над узбекистанским клубом (3:2)
14 февраля
1
Товарищеский матч. Дубль Пиняева помог «Локо» разгромить узбекистанский клуб (4:0)
14 февраля
Товарищеский матч. «Оренбург» проиграл команде, выступавшей на общем этапе Лиги чемпионов (0:1)
13 февраля
ВидеоДрака «Ростова» с китайскими соперниками
11 февраля
8
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки
11 февраля
21
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Астану» – 1:1
10 февраля
28
ВидеоИгрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче
9 февраля
10
Товарищеский матч. Гол Ерохина принес «Зениту» победу над 4-й командой Узбекистана
9 февраля
5
«Зенит» в ближайшие дни снова сыграет с «Краснодаром», которому уступил 0:3
8 февраля
4
Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля
36
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Товарищеский матч. «Пари НН» Шпилевского уступил команде из Первой лиги (2:4)
7 февраля
1
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв «Пюник» (2:0)
3 февраля
31
Товарищеский матч. «Ростов» уступил команде из Первой лиги (0:1)
1 февраля
Все новости
