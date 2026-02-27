Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико

Фанаты прорвались на поле в концовке товарищеского матча «Интер Майами» с эквадорским «Индепендьенте дель Валле».

Один из них обнял нападающего «цапель» Лионеля Месси, после чего сотрудник службы безопасности схватил фаната, и они вместе упали на поле.

«Интер Майами» выиграл матч со счетом 2:1. Месси забил победный гол на 70-й минуте с пенальти.

Матч прошел на стадионе «Хуан Рамон Лоубриэль» в городе Баямон на острове Пуэрто-Рико.