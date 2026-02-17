Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного товарищеского матча с «Краснодаром».

Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Максима Глушенкова на 29-й минуте.

Игра проходила в формате трех таймов: два – по 45 минут, еще один – 30 минут.

– Хороший матч, много борьбы. Понятно, что сейчас каждый день состояние игроков и команды может меняться, каждый день имеет значение.

Поначалу сложно входили в игру, посвежее, как мне показалось, игроки «Краснодара» были. Но в целом по моментам неплохо сегодня сыграли: достаточно надежно в обороне и в атаке создавали неплохие моменты. Хорошая игра, хороший соперник.

– Игра сегодня состояла из трех таймов, причем третий длился 30 минут. Скажите, почему выбрали именно такой формат?

– Мы, в принципе, не против подстроиться под любой формат, но я думаю, что такая продолжительность удобна. Кто-то больше сыграл, кто-то меньше, но практически все игроки получили время.

– На данный момент как вы оцените готовность команды к сезону?

– Нормально, в рабочем режиме. Слава Богу, без серьезных травм. Конечно, у нас выпадают игроки по каким-то небольшим повреждениям, но на сегодняшний день серьезных травм нет, это хорошо.

Есть еще время, где уже будем больше в одноразовом режиме, больше тактических занятий. Сыграем еще одну игру. Я думаю, что к возобновлению чемпионата в нормальной форме подойдем.

– Вернемся к сегодняшнему матчу. Гол был один. Как, на ваш взгляд, он повлиял на игру, изменил установку?

– Я думаю, никак. Конечно, когда ты ведешь, становится немножко легче с точки зрения уверенности. Но по сути гол много не изменил.

Хорошо забили, моменты были неплохие, нужно было реализовывать. Сегодня мы выиграли, это хорошо, но самое главное, я повторю, что получили определенную игровую практику и все здоровы.