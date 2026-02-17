Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

17 февраля, 21:17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного товарищеского матча с «Краснодаром».

  • Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Максима Глушенкова на 29-й минуте.
  • Игра проходила в формате трех таймов: два – по 45 минут, еще один – 30 минут.

– Хороший матч, много борьбы. Понятно, что сейчас каждый день состояние игроков и команды может меняться, каждый день имеет значение.

Поначалу сложно входили в игру, посвежее, как мне показалось, игроки «Краснодара» были. Но в целом по моментам неплохо сегодня сыграли: достаточно надежно в обороне и в атаке создавали неплохие моменты. Хорошая игра, хороший соперник.

– Игра сегодня состояла из трех таймов, причем третий длился 30 минут. Скажите, почему выбрали именно такой формат?

– Мы, в принципе, не против подстроиться под любой формат, но я думаю, что такая продолжительность удобна. Кто-то больше сыграл, кто-то меньше, но практически все игроки получили время.

– На данный момент как вы оцените готовность команды к сезону?

– Нормально, в рабочем режиме. Слава Богу, без серьезных травм. Конечно, у нас выпадают игроки по каким-то небольшим повреждениям, но на сегодняшний день серьезных травм нет, это хорошо.

Есть еще время, где уже будем больше в одноразовом режиме, больше тактических занятий. Сыграем еще одну игру. Я думаю, что к возобновлению чемпионата в нормальной форме подойдем.

– Вернемся к сегодняшнему матчу. Гол был один. Как, на ваш взгляд, он повлиял на игру, изменил установку?

– Я думаю, никак. Конечно, когда ты ведешь, становится немножко легче с точки зрения уверенности. Но по сути гол много не изменил.

Хорошо забили, моменты были неплохие, нужно было реализовывать. Сегодня мы выиграли, это хорошо, но самое главное, я повторю, что получили определенную игровую практику и все здоровы.

Еще по теме:
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита» 2
Семак оценил дебют Дурана за «Зенит» 1
Геркус: «Даже чемпионство «Зенита» может привести к отставке Семака» 1
Источник: сайт «Зенита»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семак Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Рубин» купил футболиста сборной Албании
Вчера, 23:56
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
Вчера, 23:38
1
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
Вчера, 23:27
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
Вчера, 22:49
Экс-директор «Зенита» отреагировал на рост тарифов ЖКХ
Вчера, 22:38
13
«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»
Вчера, 22:21
5
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 22:13
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
Вчера, 21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
Вчера, 21:09
Символическая сборная недели в ЛЧ
Вчера, 20:58
Все новости
Все новости
Товарищеский матч. «Пари НН» обыграл команду, выступавшую на общем этапе Лиги чемпионов (4:3)
Вчера, 22:27
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Ростов» – 3:1
18 февраля
3
Сперцян сказал, что его порадовало в проигранном матче с «Зенитом»
18 февраля
Мусаев оценил поражение «Краснодара» от «Зенита»
17 февраля
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
17 февраля
Товарищеский матч. Дубль Мелкадзе принес «Ахмату» Черчесова победу над узбекистанским клубом (3:2)
14 февраля
1
Товарищеский матч. Дубль Пиняева помог «Локо» разгромить узбекистанский клуб (4:0)
14 февраля
Товарищеский матч. «Оренбург» проиграл команде, выступавшей на общем этапе Лиги чемпионов (0:1)
13 февраля
ВидеоДрака «Ростова» с китайскими соперниками
11 февраля
8
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки
11 февраля
21
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Астану» – 1:1
10 февраля
28
ВидеоИгрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче
9 февраля
10
Товарищеский матч. Гол Ерохина принес «Зениту» победу над 4-й командой Узбекистана
9 февраля
5
«Зенит» в ближайшие дни снова сыграет с «Краснодаром», которому уступил 0:3
8 февраля
4
Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля
36
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Товарищеский матч. «Пари НН» Шпилевского уступил команде из Первой лиги (2:4)
7 февраля
1
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв «Пюник» (2:0)
3 февраля
31
Товарищеский матч. «Ростов» уступил команде из Первой лиги (0:1)
1 февраля
Товарищеский матч. «Краснодар» победил 4-ю команду Казахстана
27 января
1
ВидеоТоварищеский матч. «Зенит» забил 6 голов китайскому клубу
26 января
14
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»
26 января
1
Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»
25 января
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
25 января
3
Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА
25 января
1
ВидеоТоварищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу
25 января
18
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
23 января
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 