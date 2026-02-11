Введите ваш ник на сайте
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки

11 февраля, 17:38
21

Товарищеский матч между «Ростовом» и китайским «Чжэцзяном» досрочно завершен в первом тайме. Причина – драка команд.

«По сообщениям очевидцев, на поле произошла потасовка: «Китайцы начали драку, оскорбления, даже Рони завелся и все побежали в эту кашу. Началось все с фола Сулейманова, а там у китайцев бомбануло. Не смогли продолжить, после чего соперник уехал».

Прямая трансляция матча велась в соцсетях, однако по итогам инцидента «Ростов» видео удалил», – написал источник.

  • Матч проходил в ОАЭ.
  • «Ростов» идет в РПЛ 11-м.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1770821977
Прям драки на поле нонче в моде ..
Ответить
ZAITZEFF2011
1770822508
Просто никчемные миллионеры решили выпустить пар.
Ответить
Бумбраш
1770823132
А чего видос то удалили? Воткнули что ли казаков шаолини?
Ответить
Цугундeр
1770823819
-"Китайцам на границе Чего то не сидится... Задумали китайцы... Устроить нам концерт. Ну что ж китайская шпана... Концерт получишь ты сполна. Концерт получишь ты сполна.. На весь абонемент... А а а а а а...".) KEN HENSLEY. адаптация из семидесятых. .короче)
Ответить
Император 1
1770823822
Ту.пые кита.ёзы
Ответить
Айболид
1770823905
Как на Даманском в 1969-м .
Ответить
Интерес
1770826331
Казаки-эх,казаки-эх! Едут-едут по Чжэцзяну наши казаки!!!
Ответить
mutabor0992
1770830278
Ну прям как пЯтухи!
Ответить
