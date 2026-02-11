Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки

Товарищеский матч между «Ростовом» и китайским «Чжэцзяном» досрочно завершен в первом тайме. Причина – драка команд.

«По сообщениям очевидцев, на поле произошла потасовка: «Китайцы начали драку, оскорбления, даже Рони завелся и все побежали в эту кашу. Началось все с фола Сулейманова, а там у китайцев бомбануло. Не смогли продолжить, после чего соперник уехал».

Прямая трансляция матча велась в соцсетях, однако по итогам инцидента «Ростов» видео удалил», – написал источник.