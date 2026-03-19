Медиаклубы проведут матч памяти Уткина

Вчера, 16:17

Медиаклубы «Эгриси» и «Матч ТВ» проведут товарищескую игру в память о комментаторе Василии Уткине.

Она состоится 20 марта по адресу: Москва, Малый Олений переулок, 23с6, поле номер 3. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ожидается, что участие в матче примут друзья и коллеги Уткина, в том числе Роман Нагучев, Константин Генич, Сергей Дурасов, Михаил Моссаковский и другие.

Уткин в прошлом руководил медиаклубом «Эгриси».

  • Комментатор умер ровно два года назад, 19 марта 2024 года.
  • Год назад «Эгриси» и «Матч ТВ» также провели товарищескую игру в память об Уткине.

