Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом

Комментатор Константин Генич прокомментировал резонансное заявление Александра Соболева.
В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».
– Кто паразиты в «Спартаке»? Верим ли мы Алексу?
– Давай я тебе отвечу словами Никиты [Баженова] и Артема [Реброва] – спросите у Саши. Я примерно подозреваю, кого он имеет ввиду.
– Кого?
– Ну, может, того же Тему [Реброва]. Может быть, да. Но игроки же не скажут, они соблюдают политкорректность.
- 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
- В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Статистика форварда за петербургскую команду: 61 матч, 17 голов, 6 ассистов
- Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
- Рыночная стоимость Соболева – 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова