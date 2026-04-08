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  • Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом

Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом

8 апреля, 16:33
4

Комментатор Константин Генич прокомментировал резонансное заявление Александра Соболева.

В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».

– Кто паразиты в «Спартаке»? Верим ли мы Алексу?

– Давай я тебе отвечу словами Никиты [Баженова] и Артема [Реброва] – спросите у Саши. Я примерно подозреваю, кого он имеет ввиду.

– Кого?

– Ну, может, того же Тему [Реброва]. Может быть, да. Но игроки же не скажут, они соблюдают политкорректность.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 61 матч, 17 голов, 6 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 6 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ребров Артем Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (4)
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Semenycch
1775655678
Да что там искать, этот парнокопытный клуб целиком паразит, хотя бы по той причине, что постоянно получает преференции от рефери!
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FROLL007
1775655877
Склизкий антинародный клубик. Гыгыгы
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Цугундeр
1775656667
)) "Кто смеет обижать нашего славного, нашего рубаху-парня, как я его называю, нашего королька?") Обладателя шлагбаума и, одновременно, должности Великого Технического Координатора. Штангу в студию! Пусть целует..)
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Hector вернулся
1775666433
А сам соболев белый и пушистый. Всё говно, а он дартаньян
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