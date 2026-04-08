Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом

Комментатор Константин Генич прокомментировал резонансное заявление Александра Соболева.

В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».

– Кто паразиты в «Спартаке»? Верим ли мы Алексу?

– Давай я тебе отвечу словами Никиты [Баженова] и Артема [Реброва] – спросите у Саши. Я примерно подозреваю, кого он имеет ввиду.

– Кого?

– Ну, может, того же Тему [Реброва]. Может быть, да. Но игроки же не скажут, они соблюдают политкорректность.