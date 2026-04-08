Генич оценил шансы Дзюбы перейти в «Спартак»

Вчера, 13:55
3

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос, хотел бы он видеть нападающего Артема Дзюбу в «Спартаке».

– На данный момент нет. В качестве кого, игрока?

– Да. Он что, слабее Заболотного?

– Нет, не слабее. Но мне кажется, нынешнее руководство и тренерский штаб «Спартак» смотрят иначе на свой футбол, чтобы брать 38-летнего футболиста и ставить его в качестве столба вперед. Мне кажется, при нынешнем руководстве у Артема вряд ли есть шанс появиться в «Спартаке» в качестве футболиста.

– Ты бы взял, будь современным Федуном?

– Смотря для каких целей. Я бы 10 раз подумал. Если ты берешь Дзюбу, ты должен давать возможность ему играть. Если ты его не ставишь, то хрен знает, куда настроение Артема вывернет.

Большой стадион, статусный матч – ему хочется играть, показать амбиции. Изнутри все пылает. А у тренера другой план – играть с быстрым маленьким форвардом. Как это отразится на команде, на раздевалке, на его общении с медиа. Я бы 10 раз подумал.

– Ты бы взял или нет?

– Для «Спартака», который борется за что-то серьезное – скорее нет, чем да.

  • Сейчас 37-летний Дзюба выступает за «Акрон». Срок контракта игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он играл за первую команду красно-белых в 2006–2015 годах с перерывами на аренды.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
plm
1775654158
В российском футболе сейчас такой спад что он может играть и Зените ведущим игроком
Ответить
NewLife
1775655232
Дет. сад)
Ответить
Alexander.saf
1775658788
Затвор передёрнет и вперёд
Ответить
