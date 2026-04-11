Самый дорогой футболист «Баварии» определился с будущим в клубе

Стало известно, останется ли Майкл Олисе в «Баварии» по окончании сезона-2025/26.

Сообщалось, что 24-летнего французского вингера хотят купить «Реал» и топ-клубы АПЛ.

Несмотря на интерес со стороны других европейских грандов, Олисе не собирается менять команду предстоящим летом.

Его цель – выступать за «Баварию» как минимум до 2029 года. Таков срок контракта между сторонами.