Самый дорогой футболист «Баварии» определился с будущим в клубе

Стало известно, останется ли Майкл Олисе в «Баварии» по окончании сезона-2025/26.
Сообщалось, что 24-летнего французского вингера хотят купить «Реал» и топ-клубы АПЛ.
Несмотря на интерес со стороны других европейских грандов, Олисе не собирается менять команду предстоящим летом.
Его цель – выступать за «Баварию» как минимум до 2029 года. Таков срок контракта между сторонами.
- В этом сезоне Олисе забил 16 голов и сделал 29 ассистов в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
- Майкл – самый дорогой футболист «Баварии» по версии Transfermarkt.
Источник: Touchline