Семак высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Кайратом» (2:0) высказался о судействе, в том числе в предыдущих играх его команды.

– Общались с главным тренером «Кайрата» о Лиге чемпионов?

– Нет, о Лиге чемпионов не общались. Так, перекинулись парой фраз до игры, после игры пожелали друг другу удачи. Я думаю, что и для них, и для нас это этап подготовки к важному матчу.

– Можно ли сказать, что не было претензий к арбитру?

– Почему не было? Всегда, наверное, есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а судья показывает в другую сторону, наверное, где‑то не досмотрел моменты. Моменты были, конечно, но всегда же есть ошибки. Вопрос судейства не в том, что я чем‑то там недоволен или доволен, а просто в последовательности.

Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с махачкалинским «Динамо». Я согласен, что такие пенальти не должны ставить. Но до этого в «Оренбурге» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте, ставить или не ставить, когда предыдущие ставите?

То же самое – игра рукой. В одном матче ставят пенальти, в другом – не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по‑разному. Вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются.