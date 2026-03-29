  • Семак высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх»

Семак высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх»

29 марта, 10:35
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Кайратом» (2:0) высказался о судействе, в том числе в предыдущих играх его команды.

– Общались с главным тренером «Кайрата» о Лиге чемпионов?

– Нет, о Лиге чемпионов не общались. Так, перекинулись парой фраз до игры, после игры пожелали друг другу удачи. Я думаю, что и для них, и для нас это этап подготовки к важному матчу.

– Можно ли сказать, что не было претензий к арбитру?

– Почему не было? Всегда, наверное, есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а судья показывает в другую сторону, наверное, где‑то не досмотрел моменты. Моменты были, конечно, но всегда же есть ошибки. Вопрос судейства не в том, что я чем‑то там недоволен или доволен, а просто в последовательности.

Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с махачкалинским «Динамо». Я согласен, что такие пенальти не должны ставить. Но до этого в «Оренбурге» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте, ставить или не ставить, когда предыдущие ставите?

То же самое – игра рукой. В одном матче ставят пенальти, в другом – не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по‑разному. Вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются.

  • Голы у «Зенита» забили Нино на 12-й минуте и Александр Соболев на 21-й.
  • Сообщалось, что судья Павел Кукуян был временно отстранен от матчей после назначения пенальти в пользу «Зенита» в кубковой игре с «Динамо Мх» (1:0).

Пингвины Антарктиды/Форпо
1774770021
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо, чтобы в старте было больше российских игроков, а Дельфин был бы капитаном, а не как сейчас, когда большинство в старте чемоданных ⚽️
Ответить
Красногвардейчик
1774770137
Я согласен, что такие пенальти не должны ставить. Но до этого в «Оренбурге» такой же ставят ============================== Вас и в Оренбурге тащил судья как мог....не спасло
Ответить
Император 1
1774770498
Комиссию судей менять надо
Ответить
NewLife
1774770533
Не балаболь, а верни два очка)
Ответить
mutabor0992
1774771446
Семак-полупокер!"Все умны задним числом..."(как говорила моя бабушка).Раз есть проблема с судейством,так надо ее решать.
Ответить
R_a_i_n
1774772494
Отменить пенальти вообще.
Ответить
шахта Заполярная
1774782955
Такие пенальти ставить нельзя, так его и не было, о чем можно говорить.
Ответить
