Анчелотти оценил реакцию на невызов Неймара в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сказал, что следит за комментариями по поводу отсутствия Неймара на мартовском сборе национальной команды.
«Я слежу за всем. Это нормально, у каждого в футболе может быть свое мнение. В футболе нет четкой науки. У каждого свое мнение. Я должен уважать мнение каждого», – сказал Анчелотти.
- 34-летний Неймар не вошел в заявку сборной Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
- Форвард в этом году провел 5 матчей за «Сантос», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
