Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Анчелотти оценил реакцию на невызов Неймара в сборную Бразилии

Анчелотти оценил реакцию на невызов Неймара в сборную Бразилии

26 марта, 09:54
1

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сказал, что следит за комментариями по поводу отсутствия Неймара на мартовском сборе национальной команды.

«Я слежу за всем. Это нормально, у каждого в футболе может быть свое мнение. В футболе нет четкой науки. У каждого свое мнение. Я должен уважать мнение каждого», – сказал Анчелотти.

  • 34-летний Неймар не вошел в заявку сборной Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
  • Форвард в этом году провел 5 матчей за «Сантос», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: Globo
Товарищеские матчи Сантос Бразилия Неймар Анчелотти Карло
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1774517891
Так он днище лазаретное, какая ему сборная
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 