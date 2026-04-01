Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)

Действующие чемпионы мира из Аргентины провели товарищеский матч против Замбии. Южноамериканцы победили с крупным счетом. В основе Аргентины вышел восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Он провел всю встречу и забил на 43-й минуте.
В эту завершившуюся международную паузу у Аргентины две победы. Помимо Замбии обыграна Мавритания.
В другой встрече сборная Бразилии оказалась сильнее Хорватии. Бразильцы нанесли реванш за поражение в плей-офф чемпионата мира-2022.
Сборная Португалии в выездном матче победила хозяев чемпионата мира-2026 – сборную США. Забили Тринкау и Жоау Феликс. Криштиану Роналду пропускал встречу из-за травмы.
Товарищеские матчи. Сборные.
США - Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Тринкау, 37; 0:2 - Ж. Феликс, 59.
Аргентина - Замбия - 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Х. Альварес, 4; 2:0 - Л. Месси, 43; 3:0 - Н. Отаменди, 50 (с пенальти); 4:0 - Д. Чанда, 68 (в свои ворота); 5:0 - В. Барко, 90+4.
Источник: «Бомбардир»