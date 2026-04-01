Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)

Действующие чемпионы мира из Аргентины провели товарищеский матч против Замбии. Южноамериканцы победили с крупным счетом. В основе Аргентины вышел восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Он провел всю встречу и забил на 43-й минуте.

В эту завершившуюся международную паузу у Аргентины две победы. Помимо Замбии обыграна Мавритания.

В другой встрече сборная Бразилии оказалась сильнее Хорватии. Бразильцы нанесли реванш за поражение в плей-офф чемпионата мира-2022.

Сборная Португалии в выездном матче победила хозяев чемпионата мира-2026 – сборную США. Забили Тринкау и Жоау Феликс. Криштиану Роналду пропускал встречу из-за травмы.