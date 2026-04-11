Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста»

Александр Мостовой критически высказался о форварде «Зенита» Джоне Дуране, арендованном зимой у «Аль-Насра».

– Какое впечатление у вас оставляет Дуран?

– Я уже несколько раз говорил: пока впечатление какого-то нездорового или не совсем в форме футболиста. Он не бегает, он ходит по полю.

Я даже иногда не знал, что он играет: несколько касаний – бам, и ходит. Я думаю: что у него, болит что-то? Обычно, когда у человека болит что-то, то тяжело.

А здесь вроде бы должен бегать, открываться, просить мяч, как Кордоба это делает. Даже Соболев стал это делать, ясно, что ему не хватает скорости, еще чего-то. Но он, по крайней мере, пытается, бьется.

А Дуран не пытается, меня это уже начало бесить. Я думаю: ничего себе, за такие деньги приезжает и даже не бегает.

– Его трансфер можно назвать главным разочарованием?

– Нет, на данный момент рано. Вы помните, совсем недавно был футболист Жерсон, который уехал.

Я всегда говорю, что два исхода: команда выигрывает – все здорово, замечательно. Команда проигрывает – те же самые футболисты будут плохими.