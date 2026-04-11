  • Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста»

Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста»

Сегодня, 14:26
10

Александр Мостовой критически высказался о форварде «Зенита» Джоне Дуране, арендованном зимой у «Аль-Насра».

– Какое впечатление у вас оставляет Дуран?

– Я уже несколько раз говорил: пока впечатление какого-то нездорового или не совсем в форме футболиста. Он не бегает, он ходит по полю.

Я даже иногда не знал, что он играет: несколько касаний – бам, и ходит. Я думаю: что у него, болит что-то? Обычно, когда у человека болит что-то, то тяжело.

А здесь вроде бы должен бегать, открываться, просить мяч, как Кордоба это делает. Даже Соболев стал это делать, ясно, что ему не хватает скорости, еще чего-то. Но он, по крайней мере, пытается, бьется.

А Дуран не пытается, меня это уже начало бесить. Я думаю: ничего себе, за такие деньги приезжает и даже не бегает.

– Его трансфер можно назвать главным разочарованием?

– Нет, на данный момент рано. Вы помните, совсем недавно был футболист Жерсон, который уехал.

Я всегда говорю, что два исхода: команда выигрывает – все здорово, замечательно. Команда проигрывает – те же самые футболисты будут плохими.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Еще по теме:
«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина 3
Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина 4
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Мостовой Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775907687
Согласен
Ответить
andr45
1775908127
«Его трансфер можно назвать главным разочарованием?» МОСТОВОЙ «на данный момент рано» «Сегодня рано, а завтра будет поздно» ЛЕНИН Гнать надо поздним вечером, когда он будет тепленьким)
Ответить
Красногвардейчик
1775908567
Так это уже давно известно)) Но ЗенЫтушке всё равно....
Ответить
IVANRUS777
1775908708
А шума то было как будто звезда мирового уровня едет, а по факту нулевой игрок без мотивации.
Ответить
Красногвардейчик
1775908844
Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста» ================== А Глушенков? Саша загляни в эти безумные глаза!!! И Чекатило покажется ангелом))
Ответить
Semenycch
1775910334
Почему бывшие спартаковские футболисты и нынешние деградируют морально?
Ответить
Интерес
1775911108
Ничего, впереди ещё много будет таких, а то и "круче".Деньги крутятся-и ладно!
Ответить
Дубина
1775914647
Шлак цыганей в помойке!! ЗПРФ...
Ответить
Главные новости
Назван главный «бандит» РПЛ
18:05
1
«Спартак» может купить форварда «Локомотива»
17:36
2
Мостовой объяснил жалобы тренера «Краснодара» Мусаева
16:59
12
Инсайды о вратарской позиции в «Спартаке»
16:43
5
Карпина попросили не вызывать Сафонова в сборную России
16:16
1
Бышовец назвал легионера, не соответствующего уровню «Зенита»
15:43
11
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
15:31
14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
15:23
5
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
15:00
8
Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста»
14:26
10
Все новости
Все новости
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» обошлись без голов
18:28
1
Черчесов прокомментировал упущенную «Ахматом» победу над «Крыльями Советов»
17:51
ФотоЮрий Лоза открыл матч РПЛ накануне дня космонавтики
17:26
3
Выяснилось ключевое изменение в «Спартаке» при Карседо
17:17
2
Список игроков «Спартака», которые пропустят матч с «Ростовом»
17:09
6
Шнякин удивил выбором лучшего игрока РПЛ весной
16:57
«Локомотиву» предрекли трагическое будущее при Галактионове
16:51
1
Канчельскис отказался хвалить работу Карседо в «Спартаке»
16:37
«Краснодару» предрекли потерю титула из-за Мусаева: «Он просто поплыл и не видит берега»
16:34
3
«Ахмат» сыграет со «Спартаком» без ключевого футболиста
16:03
1
РПЛ. «Крылья Советов» спасли ничью с «Ахматом» – 2:2
15:59
4
Обзор матча «Крылья Советов» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
ФотоСудья Карасев летел на матч «Зенит» – «Краснодар» вместе с Губерниевым
15:44
9
Бышовец назвал легионера, не соответствующего уровню «Зенита»
15:43
11
Мелкадзе повторил личный бомбардирский рекорд
15:15
Батракова сравнили с игроком из топ-3 «Золотого мяча»: «Примерно такого же калибра»
14:41
1
Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
14:39
ВидеоЯрость Черчесова на матче с «Крыльями Советов»
14:39
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
14:37
Где смотреть матч «Ростов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
14:34
ТрансляцияГде смотреть матч ЦСКА – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
14:32
ВидеоКомментатора «Матч ТВ» перепутали с Артуром Пирожковым
14:30
Экспресс на матчи 12 апреля: «Локомотив» и ЦСКА победят, «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» обменяются голами
14:28
Мостового бесит новичок «Зенита»: «Оставляет впечатление нездорового футболиста»
14:26
10
Стала известна причина операции Талалаева
14:09
8
Талалаев перенес операцию: подробности
13:46
1
Генич спрогнозировал состав сборной России в случае снятия бана
13:27
4
Глава «Динамо» – о Тюкавине: «Есть амбиции стать звездой мирового уровня»
13:07
7
Все новости
